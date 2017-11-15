Okan Buruk: "Zorlu 4 Maç Bizi Bekliyor"

Süper Lig'in 12. haftasında 17 Kasım Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, zorlu 4 maçlık periyodunun kendilerini beklediğini söyledi.



Buruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son hafta iç sahada Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları mağlubiyet kendilerini çok üzdüğünü belirtti.



İç saha performansı ile ligin en iyi takımlarından biri olduklarını ifade eden Buruk, şöyle konuştu:



"Alanyaspor karşılaşması bizim için ağır bir sonuç oldu ama dediğim gibi her hafta yeni bir maç ile yeni bir serüven başlıyor. Bundan sonra önümüzde çok maçımız var. Taktiksel anlamdaki başarımızı böyle maçlarda sergileyemediğimiz zaman biraz zorlanıyoruz. Bu maçta da erken yediğimiz gol özellikle rakip takım hücum hattına baktığımızda da bizi demoralize ettiyse de bundan sonraki haftalarda bu maçlardan ders çıkaracağız."



4 maçlık zorlu periyot



Buruk, milli maç nedeniyle verilen arada çalışma ve yeniden toparlanma imkanı elde ettiklerini kaydetti.



Beşiktaş maçı ile birlikte zorlu bir 4 haftanın kendilerini beklediğine dikkati çeken Buruk şöyle devam etti:



"Zorlu haftalar oynayacağız. Beşiktaş maçı, ardından Göztepe deplasmanı, sahamızdaki Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray deplasmanı. Baktığımızda 4 çok zorlu maç bizi bekliyor. En iyi şekilde hazırlanarak, bu maçlarda iyi performansı ortaya koyacağız. İlk yarıyı özellikle istediğimiz puanda bitirmek istiyoruz. Bunun için de deplasman maçlarını galibiyetle dönmemiz gerekiyor. Son üç hafta istediğimiz gibi gitmese de tekrar ayağa kalkmayı istiyoruz."