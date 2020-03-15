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Trabzonspor, Başakşehir, Okan Buruk, Spor

Okan Buruk: "Zirve yarışı devam ediyor"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Konsantrasyon olarak ilk yarı zorlandık.

15.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:24
Okan Buruk:

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Konsantrasyon olarak ilk yarı zorlandık. Trabzonspor'un zorlandığı bulduğu fırsatlar vardı. İlk yarı bizden daha çok oyun içerisindeydiler, daha çok pozisyon buldular. İkinci yarı çok daha iyi başladık. 1-0 bulduktan sonra çok erken duran top golü yedik" dedi.


Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, zirve yarışının devam ettiğini dile getirerek, "Bir yandan Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynamak, bir yandan 3 gün önce Avrupa Kupası'nda şiddetli maç geçirdik, bunun üzerine yolculuk yapıp belki 72 saati bile tamamlamadan maça çıktık. Konsantrasyon olarak ilk yarı zorlandık. Trabzonspor'un zorlandığı bulduğu fırsatlar vardı. İlk yarı bizden daha çok oyun içerisindeydiler, daha çok pozisyon buldular. İkinci yarı çok daha iyi başladık. 1-0 bulduktan sonra çok erken duran top golü yedik. Bunu yemesek belki 2. golü bulup maçı kazanma şansımız da olabilirdi. Ama 1-1'den sonra da Trabzonspor'un girdiği pozisyonlar vardı. Trabzonspor'da maçı kazanabilirdi. İki takımın futbol anlamında Türkiye'den büyük övgüler aldığını söylemek istiyorum. Bugün bunu sahaya yansıtmaya çalıştılar. İki takımı da oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Zirve yarışı devam ediyor. Puanlar eşit. Bu hafta sonu için diğer takımların oynayacakları maçları bekleyeceğiz. Daha sonraki uzun serüvenin nasıl geçeceğine bakacağız" dedi.


"Fırat hocanın oyunun genelinde iki takım içinde doğru kararlar verdiğini düşünmüyorum"


Bir basın mensubunun, "Maçın ilk yarısında hakeme itiraz ederek, 'Bunu da Fenerbahçe maçına çevirmeyin' dediniz. Daha sonra sarı kart gördünüz. Ardından futbolcularınıza 'Her şeye hazırlıklı olun' diye uyardınız. Burada ne demek istediniz?" sorusu üzerine Buruk, "Bizim Fenerbahçe maçını söyledim. Ben Fırat hocanın oyunun genelinde iki takım içinde doğru kararlar verdiğini düşünmüyorum. Maçtan önce dile getirmiyoruz. Yanlış anlaşılır. Bu hafta Fırat hocanın adı açıklandığında mutlu değilim, belki Trabzonsporlular da böyle düşünüyordu. Genç kaliteli hakemlerimiz de var. Fırat hocayla ilgili güven sorununu kendi adıma konuşuyorum. İki kulübenin de tepkisine yol açtı. Trabzonsporlular da zaman zaman haklı, biz de haklı tepkiler verdik. Tabii ki yapacak bir şey yok. Bir hakem atanıyor. Ne olursa olsun bu maçı yöneten o. Kartlar onda, istediği gibi gösterebilir. Ben gerçekten oyun içerisinde verdiği kararların genel olarak iki takımı da memnun etmediği görüşündeyim" şeklinde konuştu.


"Yarış devam edecek"


Çok yoğun maçlar oynadıklarını dile getiren Buruk, "Hemen hemen aynı kadrolarla çıkıyoruz. Maç içerisinde bu zaman zaman aynı dinamizmin olmamasını ortaya çıkartıyor. Bugün de burada kaybetmemek önemliydi. Kaybettiğini zaman hem 3 puan geriye hem de ikili averajda geriye düşüyorsunuz. Buradan beraberlik çıkartarak hem aynı puanda kalıyor, hem de ikili averajı vermiyorsunuz. Stratejik anlamda bundan sonraki haftalara yönelik bizim için önemliydi. İki takımda iyi futbol oynuyor. Bundan sonraki haftalarda da aynı şekilde yarış devam edecek" diye konuştu.


"Seyircisiz futbolu çok sevmiyoruz, istemiyoruz"


Seyircisiz futbolu çok sevmediklerini vurgulayan Buruk, "En başta sağlık. Ülkemizde bilinçli olmalıyız. Bu virüs Çin'den başlayıp Kore, İran derken Avrupa'yı sağlam şekilde vurdu. Bunun Türkiye'de aynı şekilde olmaması için dikkatli olunması gerekiyor. Tabii ki seyircisiz futbolu çok sevmiyoruz, istemiyoruz. Televizyon başında maç izleyen insanlar için zor oluyordur. Şu anki ortam ya futbolcusuz ya seyircisiz olacak. Bunla ilgili ne karar veriliyorsa saygı duymak gerekiyor. Çünkü sağlık her şeyin ötesinde. Gerekirse belki maçlar oynanmayacak. Bundan sonraki haftalar neler olabilir bilemiyoruz. Tatsız, tuzsuz, heyecanımızı da bazen kaybettiğimiz, oyuncuları da maça hazırlarken çok zorlanıyoruz. İnşallah bu illet virüs en kısa sürede ortadan kalkar" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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