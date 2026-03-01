Okan Buruk: "Yoğun tempoda hem Avrupa'da son 16'ya kalmak hem de ligde liderliğimizin devam etmesi sevindirici"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun tempoda hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmanın ve Trendyol Süper Lig'de de liderliğin devam etmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Buruk, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin en organize takımlarından biriyle oynadıklarını belirten Buruk, "3-4-3'ü etkili oynayan bir takım vardı. Yer değişiklikleri maçın başında kafamızı karıştırdı. Maç öncesi daha farklı bekliyorduk. Daha sonra biraz daha organize olduk. İkinci yarı sahaya daha doğru yerleştik. Günün sonunda bizim için çok değerli bir 3 puan oldu. Özellikle 120 dakikalık maç sonrası bizim için kritik bir maçtı. Bazı değişiklikler yaptık. Çok yoğun bir tempo içerisinde hem Avrupa'da son 16'ya kalmak hem de ligdeki liderliğimizin devam etmesi bizim için sevindirici. Juventus maçındaki oyunumuz bizi moral olarak bozdu. Bunun altında kalkmak bizim için değerliydi. Şampiyonlar Ligi'nin 90 dakikası bile yorarken, 120 dakika oynayıp, karmaşık duygular yaşadığımız maçın üstüne oyuncuların mental olarak toparlanmaları zordu. Maçın başlangıcını böyle bekliyordum ama devamını iyi bitirdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Hem oyuncuları hem de teknik ekibini tebrik ederim. Ligin en ne yaptığını bilen takımlarından biri" diye konuştu.

"Elimizden gelenin fazlasını yapıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacakları maçları değerlendiren 52 yaşındaki teknik adam, "Oynadığımızda formda olan Liverpool vardı. Biz oynadıktan sonra üst üste maç kaybeden, kendi kalitesinin altında sonuçlar alan bir Liverpool var. Şu an tekrar yükselişe geçtiler. Aynı kadro, aynı oyuncular, aynı sistem üzerinden oynuyorlar. Bu anlamda rakibi tanımak anlamında zorlanmayacağımız, ne yapacağını bilebileceğimiz bir takım. Biz de benzer bir kadroylayız. Eklenen oyuncularımız oldu. Juventus favori olan takımdı ama turu Galatasaray geçti. Burada aynı şekilde Liverpool, turun favorisi olacak. Özellikle iç sahadaki ilk maç çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu seviyede hata yapmamak gerekiyor. Maça içerisinde konsantrasyonunuzu kaybettiğiniz yerde, bunu Juventus maçında yaşadık. 11-10'a kaldıktan sonra rakibin önemini düşünmediğiniz anda sizi çok fazla cezalandırıyorlar. Türk futbolu için önemli bir maç olacak. Son 16'dayız, hedefimiz burada bitirmek değil. Elimizden gelenin fazlasını yapıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fransız futbolcu Sacha Boey'un maç eksiği olduğunu, bunu tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik adamı, "Maç maç değiştiriyoruz. Bu gol de onun için önemli bir moral oldu. Takıma katkıyı veriyor. Sezon bittikten sonra değerlendirilecek şeyler. Oyuncuların performansları görülüp, ondan sonra bonservisi karar verilecek. Asıl odaklanmamız gereken şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız" dedi.

Victor Osimhen'in ceza sahası içinde düşürülmesinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Gelmeden ona tekrar baktım. Hem topa vuruyor hem Osimhen vuruyor gibi gözüküyor. Bu VAR hakeminin takdiri. Burada penaltı da verebilir, vermeye de bilirdi. Yüzde 100 penaltıydı, yüzde 100 penaltı değil demeyeceğim. Hem topa hem rakibe donuş vardı" diye cevap verdi.

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirten Buruk, bu çok yönlü bir oyuncunun kadroda yer almasının da sevindirici olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, ligde gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş derbisinin ertelemesiyle ilgili bir taleplerinin olmadığını açıkladı.

"Osimhen'den daha çok yaralanacağız, daha çok gol atacak"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in çok koşan ve mücadele eden bir oyuncu olduğunu aktaran Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Osimhen oyun kurmaya katılan bir oyuncudan çok, ceza sahası içerisine yakın oynayan olan bir oyuncu. Onun sabit kaldığı yerde rakibin iki oyuncuyla onu marke etmesi zaman zaman onu pozisyona sokmakta zorlaştırıyor. Bu da diğer oyuncuların daha fazla pozisyona girmesini sağlıyor. Çok çalışma yapamıyoruz. Ocak ayının başında beri tam 1 haftamız olmadı. Çok kısa, taktiksel antrenmanlarla oyuncularımızı dinlendirip, maça çıkıyoruz. Bunları analizlerle desteklemeye çalışıyoruz. Osimhen'i orada ne kadar topla buluşturabilirsek, Osimhen'den daha çok yaralanacağız, daha çok gol atacak. Takım savunmasına yardım ediyor, bunu da zaman zaman savunma oyuncularına göre daha iştahlı yapıyor. Bu kadar gezen, çalışan, basan oyuncunun bazen pozisyonların içinde olmaması bu anlamda normal oluyor."

Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayan Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin durumu hakkında da bilgi veren Buruk, "Yunus'un ağrıları vardı. Ağırlarından dolayı oynamadı. Yunus, birçok maçı ağrılarıyla oynuyor, iğne ile oynadığı maçlar var. Büyük fedakarlık yapıyor. Sallai'nin dünkü antrenmanda sakatlığı vardı. İkisinin de Beşiktaş maçına hazır olacağına düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ben bir ipin üzerinde yürüyorum"

Kendisinin önceliğinin Galatasaray'ın başarısı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Benim dengem bozulmadı. Ben bir ipin üzerinde yürüyorum. Her hafta başarılı olmak zorunda olduğun bir takımda çalışıyorsanız ipin de üzerinde yürüyorsunuz. Burada o dengeyi kaybettiğimiz yerler oluyor ama çok şükür düşmüyoruz. Ben Okan Buruk'um, ben buyum. Bunun dışında biri olamam zaten. Oyuncularım için, taraftarlar için net bir şekilde söylemem gerekiyor; benim için birinci olan Galatasaray'ın başarısı. Ben hata yapsam da Galatasaray için yapıyorum. Her sorumluluğu üzerime almaya çalışan biriyim. Bunlar benim işimin ince ayrıntılarından biri. Sokakta bize olan ilgi farklı. Sosyal medyada yazılanlar farklı. Eleştirileri dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Futbol çok değişken bir şey. Benim için eleştirilerin olması gayet normal. Ben çok büyük bir takımın başındayım. Bu takımın başarılı olması çok emek veriyoruz. Bazen iyi olacak, bazen kötü olacak. Elinizden bir şey gelmeyen oyunlar oluyor. Juventus maçını oraya koyabilirim. Kötü olduğunda bunun birinci sorumluğunu alacak olan teknik adam. Ben şunu istiyorum, benim oyuncularımın hiç kimse kafasını karıştırmasın. Oyuncularımıza destek olsunlar. Çok az süre kaldı. Ligde lideriz, kupada birinciyiz. Avrupa'da son 16'dayız. Oyuncular çok fazla etkileniyor. Eleştirilerin dozu hakarete gittikçe çok etkilendikleri yerler oluyor. Ne olursa olsun takıma destek olunması lazım. Gerçekten bu takımın başarısını istiyorsanız bu oyunculara hepimizin destek olması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı