Okan Buruk ve Abdullah Avcı'nın gözü Süper Kupa'da

Abdullah Avcı: Kupa alışkanlığı olan bir şehre kupa kazandırmak istiyoruz

"Futbolu ayakta tutalım"

"Oyun ve oyuncuyu geliştirmek insanı mutlu eder""Umarım sakatlığın olmadığı güzel bir final olur"

Okan Buruk: Amaç kupayı kazanmak

"Oyuncularıma güveniyorum""7-8 oyuncumuz yarın oynamayacak""İrfan 1-2 hafta içinde dönebilir"

İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL,- Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa maçı öncesinde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABDULLAH AVCI: KUPA ALIŞKANLIĞI OLAN BİR ŞEHRE KUPA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Süper Kupa'yı kazanarak yollarına devam etmek istediğini söyleyen Avcı, "Uzun seneler çalıştığım harika bir kulüp. Ligimizin oyuncu zenginliğine sahip, Okan hocayla da hedefi yakaladılar. Özellikle karşılıklı katkı sağladığımız bir süreçten sonra ayrılıklar, beraberlikler oldu. Bugün de rakip olduk. Bizim açımızdan bakıldığında Trabzonspor, İstanbul dışına çıkmış, oyuncu kazandırmış, verimli topraklar. Kupayı toplamda 8 kere kazanmış bir şehir. Trabzon'un olduğu her kulvarın sonunda kupa var, adım adım gelişen oyunumuzla bir sonraki sonuçlara yardımcı olacak bu kupayı almak istiyoruz. İyi bir takım, iyi hoca, iyi rakip, iyi bir maç olacak" dedi."KUPA ALIŞKANLIĞI OLAN BİR ŞEHRE KUPA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"Bordo mavili kulübün iyi bir çıkış yakaladığını belirten Avcı, "12 hafta oldu beraber çalışıyoruz. Oyuncu grubunun çalışmalara verdiği olumlu tepki ve oyunu sahada adım adım geliştirmek. Gelişirken de özgüveni yakalamak önemli. Kupa alışkanlığı olan şehre bir kupa daha kazandırarak sonrasında da lig maçlarına hazırlanacağız" diye konuştu. "FUTBOLU AYAKTA TUTALIM"Pandemiden dolayı zor bir sürecin yaşandığını hatırlayan Avcı, "Dünyanın, ülkemizin yaşadığı pandemi sürecinde ayakta duran en önemli sektör futbol. Oyunlar kötü olabilir ama içindeki aktörler kavga etmeden oyuna saygı göstererek hareket etmeli. 3 günde 1 maç oynuyoruz, günleri karıştırarak maçlar oynuyoruz. Oyunu ayakta tutalım" şeklinde konuştu."OYUN VE OYUNCUYU GELİŞTİRMEK İNSANI MUTLU EDER"Kulüp kariyerindeki ilk kupayı kazanacağız ile ilgili soruya Avcı, "Antrenörlük veya futbolculuk her anı doğru yaşamakla alakalı. Bunlara çok bakmıyorum. İşimi doğru yapıp kendimi geliştirmeye, oyuncumu ve oyunu geliştirmeye çalışan biriyim. Yeni geldiğim yerde tarihinde kupa almış teknik direktör denecekse bunu istemiyorum. Biz her maç aynı heyecanları yaşıyoruz. Tarihinde yer almak önemlidir. Trabzonspor tarihine baktığında o sevinçleri, oyuncuları, teknik direktörleri çok net görüyoruz. Oyun ve oyuncuyu geliştirmek sonuçlandırmak insanı mutlu eder" dedi."BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU GENİŞ, BİZ İSE DAR BİR HAVUZA SAHİBİZ"Başakşehir'de eksikler olsa da geniş bir kadronun olduğunu söyleyen Avcı, "Geçen sezonun rövanşı görmüyorum. Tek ayaklı bir müsabaka. Yeni bir hedef. Bunu kazanmak istiyoruz. 7-8 eksik de olsa geniş bir oyuncu havuzu, kaliteli oyuncuları olan bir takım. Alternatifli bir kadro var. Biz daha dar havuzda gidiyoruz. Her müsabaka zordur en iyi şekilde hazırlanarak çözmeye çalışacağız" diye konuştu."UMARIM SAKATLIĞIN OLMADIĞI GÜZEL BİR FİNAL OLUR"Olimpiyat Stadı'nda iyi anıları olduğunu söyleyen Avcı, "İrfan Can'ın sakat olduğunu şu an öğrendim. İrfan'a talip olabilir miyim? Şaka bir yana İrfan Can ve Visca üzerinde emeğim var. Okan Buruk'un da futbolcu olarak oynadığı bir stat. Fizik şartları ne getirecek nasıl başlayacağız yarın göreceğiz. Başakşehir daha yoğun bir süreçten çıktı, Kolay değil. Umarım sakatlığın olmadığı güzel bir final olur. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıklar var güzel hatıralarımız var. Oyun anlamında güzel bir karşılaşma olur umarım" dedi.

OKAN BURUK: ÖZGÜVENE İHTİYACIMIZ VAR Yarınki maçın özgüven için önemli olduğunu söyleyen Buruk, "O benim için hem kulüp için hem de Türkiye için değerli bir teknik adam. Türk futbolunun yetenekli çocuğu Abdülkadir Ömür hepimiz üzdü. Maça gelince iki takım içinde kupayı kazanmak için bir çok neden sayabiliriz. Geçen sezonun iki başarılı takımı. Biri şampiyon olmuş biri Türkiye Kupasını kazanmış iki takım. Geçen sene adına tebrik etmeliyim. Değişen oyuncular var. Biz de rakibimiz gibi kazanmak istiyoruz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Çıkış olacağını düşünüyoruz. Amaç kupayı kazanmak. Özgüvene ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum. Son haftalarda formunu yükselten bir Trabzonspor var. Güzel bir karşılaşma olur umarım. Güzel karşılaşmaları özledik. Ligimizde oynanan maçlar kaliteli değil. Yarın sahada iki kaliteli takım olacak, herkese güzel bir akşam yaşatırız" ifadelerini kullandı."OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"Ligi geç bitirmeleri ve dinlenmeden sezonu açmalarını değerlendiren Buruk, "Zor bir sene. Sezonu 10 gün daha geç bitirdik, Avrupa Ligi'nde çeyrek kupa finalinden döndük. Sezonu geç bitirmiş ve 10 gün sonra lige başlamış dinlenememiş bir takım. Zorlu bir sezon olacağını biliyorduk. Çok fazla sakatlık yaşadık. Bunun yanında başka nedenler var. Hakem hataları var. Futbolun içinde teknik adam hataları, hakem hataları gibi birçok etken var. Hedeflerimiz devam ediyor. Süper Kupa, Türkiye Kupası ve ligde çıkabildiğimiz kadar çıkma hedefimiz var. Oyuncularımıza güveniyorum Özgüvene ihtiyaçları var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İki takımında oyunun karşılığını aldığı bir maç olsun" ifadelerini kullandı."7-8 OYUNCUMUZ YARIN OYNAMAYACAK"Saha zeminin iyi olduğunu söyleyen Buruk, "İki takım için de artı yön güzel bir zemin olacak. Zeminlerin bozulduğu bir sene yaşıyoruz. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum. Takım olarak artılarımız bu önemli eksiklerimiz var. Büyük sakatlıklar geçirdik. 7-8 oyuncumuz yarın oynayamayacak durumda. Yarın da bir 11 ile çıkacağız ve en iyisin yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. "İRFAN 1-2 HAFTA İÇİNDE DÖNEBİLİR"

Okan Buruk, takımın genç yıldızı İrfan Can'ın hem transfer hem de sakatlığı ile ilgili olarak, "Çok uzun sürmeyecek. 1-2 hafta sonra takıma dönebilir. İrfan iyi bir profesyonel, iyi bir kişilik. En iyisini yapmaya çalışan bir karakter. İrfan yüzde yüzünü vermeye çalıştı. Sakatlık yaşadı. İşin gerçeği futbolun içinde bu var. Her takımın her oyuncusu isteyen gelip alabileceğini biliyoruz. 222 milyon Euro'ya Neymar alındı. Şartlar olursa transferler yapılabilir. Kararı verecek kulüp başkanıdır. Bu konu beni daha çok yoruyor aslında" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU