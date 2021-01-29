Okan Buruk'un Başakşehir Serüveni
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Okan Buruk'un Başakşehir Serüveni

29.01.2021 21:14 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:19

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrıldığını duyurdu. İlk senesinde Başakşehir Kulübü'nün tarihine geçen Okan Buruk, takımına Avrupa Ligi'nde de tur atlatmıştı. Gelin Başakşehir ile yaşadığı serüvene göz atalım.

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrıldığını duyurdu. İlk senesinde Başakşehir Kulübü'nün tarihine geçen Okan Buruk, takımına Avrupa Ligi'nde de tur atlatmıştı. Gelin Başakşehir ile yaşadığı serüvene göz atalım.

Okan Buruk'un Başakşehir Serüveni

Kaynak: Dugout

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