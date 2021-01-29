Okan Buruk'un Başakşehir Serüveni

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrıldığını duyurdu. İlk senesinde Başakşehir Kulübü'nün tarihine geçen Okan Buruk, takımına Avrupa Ligi'nde de tur atlatmıştı. Gelin Başakşehir ile yaşadığı serüvene göz atalım.