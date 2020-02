Okan Buruk: Turu geçmek için her şeyi yapacağız

26.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:13

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ - İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcusu Carlos Ponck, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sporting CP ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçı kazanmak için yarın her şeylerini ortaya koyacaklarını belirten Buruk, "Salonun bu kadar dolu olduğunu görünce ne kadar önemli bir takımla oynadığımızı anlamış oluyorum. Deplasmanda oynadığımız ve istediğimiz gibi gitmeyen maçtan sonra Sporting'in golle başlaması, ev performansları geçen performanslarının çok üstündeydi ve zorlanmadılar. Attığımız bir gol bizi farklı düşüncelere yarın için turu geçmek için umutlandırdı. Bunun için iç sahada daha farklı oynayacağız ve elimizden geleni yaparak turu geçmek için her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu."ÜLKE PUANI İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇ"Ülke puanı için önemli bir maç oynayacaklarını belirten Buruk, "Bu sorumluluğu Şampiyonlar Ligi ön eleme ve Avrupa maçlarında hep hissettik. Ülke puanı çok önemli. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'daki maçlar çok önemli. O yüzden turu çok önemsiyoruz. Sorumluluğumuz var. Bütün Türk spor severleri maça davet etmek istiyorum. Ülke için de çok önemli bir karşılaşma" dedi. "KUPA KAZANMAK ÜLKEMİZ İÇİN MUCİZEYDİ, GALATASARAY'LA BUNU BAŞARDIK"Avrupa Ligi'nde (UEFA Kupası) kupa kazandıktan sonra değişimler olduğunu söyleyen Buruk, "İsmi değişti. Tabii ki Avrupa'da kupa kazanmak ülkemiz mucizeydi. Galatasaray'la bunu kazanmıştık. Ülkedeki başarılara bakınca kalıcı olan bir başarı. Diğer yanda da bir Türk ve tek Türk takımı olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Bu beni heyecanlandırıyor. Ümidimiz devam ediyor. Daha zorunu Mönchengladbach maçında başardık. Futbolun içinde her şey var, bir sonraki tur için elimizden geleni yapacağız. İlk maçtaki oyunumuz yeterli değildi ve daha farklı bir takım olacağız" diye konuştu."İLK MAÇTA RAKİBİ GÖRDÜKTEN SONRA DAHA İYİ ANALİZ EDEBİLİYORUZ"İlk maçın rakibi analiz etmek için önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Deplasman takımı olarak 2 forvetle başlamıştık. Pozisyona girme sayımız azdı. Çok fazla hücümcu ile oynamak çok pozisyona gireceğiniz anlamına gelmiyor. İlk maçta rakibi gördükten sonra daha iyi analiz edebiliyoruz. 3'üncü gün maça çıkacağız. Son antrenmandan sonra kadroyu netleştireceğiz" ifadelerini kullandı.PONCK: BİR ÜST TURA ÇIKACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAMDeplasmanda atılan golün önemine değinen İstanbul Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck ise şöyle konuştu: "Yarınki maç çok önemli. Bu sonucu döndürmek için elimizden geleni yapacağız. İç sahada Sporting daha farklı oynuyor, erken golle rahat bir galibiyet aldılar. Deplasmanda bir gol attık ve biz de Başakşehir olarak iç sahada daha farklı oynuyoruz. Buradan alacağımız bir galibiyetle bir üst tura çıkacağımıza inancımız tam. Takım olarak ilk maçta çok iyi oynadılar. Çok maçlarını izledim, normal maçlarının üstünde, çok farklı oynadılar. Takım kalitesinden bahsetmek lazım. Fark yarattılar ama burada o kadar rahat oynayamayacaklar.""BU HAFTA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"Ponck, Aves forması giyerken Sporting'e karşı kazandığı maç için de "Aves'te oynarken karşılaştığım Sporting ile bu Sporting farklı. Biz kazanarak kupayı almıştık, psikolojik üstünlüğümüz vardı. Lizbon'da oynadığımız maçta istediğimiz gibi oynayamadık. Oradaki hatalarımız farkındayız, yarınki maç ilk maç ki gibi olmayacak. Kendi evimizde oynuyoruz, taraftarımızın önünde oynayacağız. Olympiakos maçında takım çok yeniydi. Adaptasyon süreci vardı. Bu hafta çok iyi hazırlandık ve farklı bir maç bizi bekliyor" dedi.

Kaynak: DHA