Okan Buruk'tan tek değişiklik
Haberler » Güncel » Okan Buruk'tan tek değişiklik - Haber

Okan Buruk'tan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları DG Sivasspor'un maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

14.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:00
Okan Buruk'tan tek değişiklik

Medipol Teknik Direktörü , geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları DG Sivasspor'un maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak karşısına çıktı.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, siyah-beyazlıların karşısına geçtiğimiz haftaki Sivasspor mücadelesinin 11'inden tek değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, defansta Pock'un yerine bu karşılaşmada Skrtel'e yer verdi:

Başakşehir'in Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle:

"Mert - Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara - İrfan, Mahmut, Visca, Ba, Elia - Crivelli"

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler