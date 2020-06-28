Okan Buruk'tan iki değişiklik
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Okan Buruk'tan iki değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı.

Okan Buruk'tan iki değişiklik
28.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:01

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı.

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir mücadele veren turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılar karşısına geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü müsabakasının 11'inden iki değişiklik yaparak çıktı. Buruk, sarı kart cezalısı olan Skrtel'in yerine savunmada Epureanu'nun yanında Ponck'a yer verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Robinho'yu da Demba Ba'nın yerine tercih etti.

M.Başakşehir, Galatasaray maçına şu 11 ile çıktı:

"Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy - Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Robinho - Crivelli"

(İHA)

Kaynak: İHA

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