- Okan Buruk'tan hakeme tepki

"MHK en iyi şekilde değerlendirecektir"

"19 puan çok kötü değil ama başladığımız seriye göre yüksek puan toplama hedefimiz vardı"



ANKARA - Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "MHK en iyi şekilde değerlendirecektir. Doğru ve adil şekilde değerlendirme yapılır" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Teleset Mobilya Akhisarspor sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Cezası bulunduğu için maçı tribünde seyreden Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu hakeme tepki gösterdi. Buruk, "Maç boyunca oyuncularım da hakeme tepki gösterdi. Her hafta aynı şeyleri yaşamak üzüyor. Devamlı bu konuda hakkımızın yenmesi bizleri üzüyor. Bugün yine bunu yaşadık. Hem ben üzülüyorum hem oyuncularım hem de taraftarlarımız üzülüyor. Bizleri kimsenin üzmeye hakkı yok. Ben bu hakkı kimseye vermiyorum. MHK en iyi şekilde değerlendirecektir. Doğru ve adil şekilde değerlendirme yapılır" dedi.

Ligin ilk yarısını da değerlendiren Buruk, şunları kaydetti:

"Lige çok iyi başladık. O performansı sürdürsek şu an da ilk üçün içerisinde olma şansımız vardı. Son döneme baktığımızda hem sağa içindeki sonuçların iyi gitmediğini hem de cezalar, sakatlıklar olumsuz etkiledi. Bugün 15 kişiyle geldik. Hepsi üst üste gelince seri oluştu. İlk önce kendi takımımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Bizde bunun sorumlusu olarak yeni sezon da ne yapabiliriz, takımımızı yukarıya nasıl çekebiliriz bunu düşünmek gerekiyor. Çok kötü puan toplamadık. 19 puan çok kötü değil ama başladığımız seriye göre yüksek puan toplama hedefimiz vardı."