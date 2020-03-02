Okan Buruk'tan 2 değişiklik

02.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:30

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, hafta içinde oynadıkları Sporting Lizbon maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, bu zorlu mücadeleye hafta içinde UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş müsabakasında Sporting Lizbon'u 4-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdığı maçın 11'inden 2 değişiklik yaptı. Buruk, Azubuike'nin yerine Mahmut'a, Demba Ba'nın yerine de Crivelli'ye şans verdi.

Okan Buruk, Gaziantep FK karşısında sahaya şu 11'le çıktı:

"Mert - Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy - Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli"

(İHA)

Kaynak: İHA