Okan Buruk: "Ortada şu ana kadar yaşadığımız başarısızlık var"
18.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:27
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktör'ü Okan Buruk, ligin oynanan bölümünde başarısız olduklarını söyledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktör'ü Okan Buruk, ligin oynanan bölümünde başarısız olduklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük