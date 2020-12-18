Okan Buruk: "Ortada şu ana kadar yaşadığımız başarısızlık var"
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Okan Buruk: "Ortada şu ana kadar yaşadığımız başarısızlık var"

18.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:27

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktör'ü Okan Buruk, ligin oynanan bölümünde başarısız olduklarını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktör'ü Okan Buruk, ligin oynanan bölümünde başarısız olduklarını söyledi.

Okan Buruk: 'Ortada şu ana kadar yaşadığımız başarısızlık var'
Okan Buruk: 'Ortada şu ana kadar yaşadığımız başarısızlık var'
Okan Buruk: 'Ortada şu ana kadar yaşadığımız başarısızlık var'
Okan Buruk: 'Ortada şu ana kadar yaşadığımız başarısızlık var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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