29.10.2019 00:16

- Okan Buruk: "Kazanmayı hak ettik"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 biten Trabzonspor maçında, oyunun büyük bir bölümünü üstün oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, "Maçtan önce oyuncularımıza taktik analizi anlattığımız gibi oldu maç. İstediğimiz gibi geçen bir karşılaşmaydı. İstediklerimizi maçın başından sonuna kadar yaptık. Belli bölümlerde topu rakibe verdik ama büyük bölümde istediklerimizi gerçekleştirdik. Çok fazla pozisyona girdik, çok fazla gol atabilirdik bugün. İkinci yarı geriye düşünce de maça asıldık. 1-1'i bulduk, ardından öne de geçtik. Oyunun bütün bölümlerinde iyi işler yaptık ve kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama son dakikalarda yediğimiz golle berabere kalmak üzücü tabii. Bu oyun gelecek haftalar için ümit verici. Rakibin kaliteli ayakları olduğunu biliyorduk ama buna rağmen çok fazla pozisyon vermedik" diye konuştu.

Mahmut Tekdemir'in sakatlanarak oyundan çıkmasına ilişkin de konuşan Buruk, "Mahmut'un adelesinde ufak bir sıkıntısı vardı. Bugün oynadı, iyi de performans sergiledi. Son 10 dakika ağrı hissetti ve onu da değiştirdik. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlarda bizimle olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA