Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan izliyor

Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan takip ediyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin başarılı teknik direktörü Okan Buruk ise bu zorlu maçı locadan takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'in, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği mücadelenin 71. dakikasında kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderilen Buruk'un yerine Paşa'ya karşı yedek kulübesinde ise Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yer alıyor.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı