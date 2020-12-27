Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan izliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan izliyor

27.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:36
Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan izliyor

Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan takip ediyor.

Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan takip ediyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin başarılı teknik direktörü Okan Buruk ise bu zorlu maçı locadan takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'in, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği mücadelenin 71. dakikasında kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderilen Buruk'un yerine Paşa'ya karşı yedek kulübesinde ise Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yer alıyor.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Cahit Özkan Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Gülben Ergen Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Elazığ Deprem Denizli Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan izliyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 19:38:10. #1.14#
title