Okan Buruk: İyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz
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Okan Buruk: İyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz

07.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:37
Okan Buruk: İyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz

İstanbul Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, grupta iyi işler yaptıklarını söyledi.

Demba Ba: Güzel bir şekilde veda etmemiz lazım

- İstanbul Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, grupta iyi işler yaptıklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına konuk olacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Demba Ba basın mensuplarının karşısına çıktı.

Avrupa kupalarında son maçlarına çıktıklarını hatırlatan Buruk, "Devam etmek isterdik ama çok zorlu bir grubun 4'üncüsü olarak ayrılacağız. Ancak iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Maçın sonunda yine gurur duyabileceğimiz bir iş yapmış olmak istiyoruz" dedi.Ellerindeki tüm oyuncuların kaliteli olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Elimizdeki bütün oyuncular kaliteli. Sakatlığı, yorgunluğa göre değerlendirmeler yapıyoruz. Son 6 günde 3'üncü maçımıza çıkacağız. Hangi ilk 11 olursa olsun tüm futbolcularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.DEMBA BA: GÜZEL BİR ŞEKİLDE VEDA ETMEMİZ LAZIM

Deneyimli golcü Demba Ba ise iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Tabii Şampiyonlar Ligi'nin de gerçekleri var. Grubumuzda yarı finalistler ve finalistler ile mücadele ettik. Elimizden geleni yapsak da gerçekler ile yüzleştik. Zor bir maç olacak. Her ne kadar elenmiş olsak da güzel bir şekilde veda etmemiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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