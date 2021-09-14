Şenol Güneş'in Milli Takım'dan ayrılmasının ardından A Milli Türkiye Futbol teknik direktörlüğü için en çok konuşulan isimler arasında yer alan Okan Buruk ile ilgili internette hasta olup, olmadığı araştırılıyor. Vatandaşlar internette konuyla alakalı en çok "Okan Buruk hasta mı? Okan Buruk'un sağlık sorunu nedir?" gibi soruların cevabını aramakta. İşte detaylar.

OKAN BURUK HASTA MI?

"Sağlık sorunları sebebiyle Milli Takım teknik direktörlüğü görevini reddetti." iddiaları yer alan Buruk'un bilinen bir sağlık problemi bulunmamakta. 2011 yılında eşiyle birlikte trafik kazası yaşayan Okan Buruk'un hastanede bir süre tedavi olduktan sonra taburcu olmuşlardı. Buruk'un bilinen bir rahatsızlığının olmamasıyla birlikte, iddialara dair resmi bir açıklama bulunmamakta. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılında İstanbul, orta saha mevkiinde Galatasaray, İnter, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir forması giymiş eski Türk millî futbolcu ve teknik direktördür.

Teknik direktörlük kariyeri

Guus Hiddink döneminde A millî takım İdari Koordinatörlüğü görevini yürüten Buruk, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle 2011 Kasım ayında yardımcı antrenör oldu.Elazığspor2013 yılı Ağustos ayında Abdullah Avcı'nın görevinden istifa etmesiyle millî takımdaki görevinden ayrılan Buruk, 30 Ekim 2013'te Elazığspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığspor Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

başında ligin 10. haftasında görevine başlayan Buruk'un bu ilk teknik direktörlük deneyimi oldu. Ancak sezon sonunda takımı bir alt lige düştükten sonra 2 Haziran 2014'te görevinden istifa etti.Gaziantepspor2014/15 sezonunda Gaziantepspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon sonunda takımı ligi orta sıralarda tamamlayan Buruk, gelecek sezon ile ilgili yönetimle anlaşamaması nedeniyle sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.Sivasspor26 Ekim 2015 tarihinde Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ligin 10. haftasında görevine başlayan Buruk, 11 maçta alınan 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda teknik direktörlük görevinden istifa etti.

Göztepe

Buruk, 2016 yılı Haziran ayında 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın 2016-17 sezonunun ilk yarısındaki performansının ilerleyen haftalarda düşüşe geçmesi ve son olarak Eskişehirspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrasında 20 Mart 2017'de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Akhisar Belediyespor

28 Mart 2017 tarihinde Tolunay Kafkas'tan boşalan Akhisar Belediyespor teknik direktörlüğü görevine 1,5 yıllığına getirildi.

Buruk yönetiminde 2017-18 Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenen Akhisar Belediyespor'a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Okan Buruk takımdan ayrıldı.Çaykur Rizespor19 Eylül 2018 tarihinde İbrahim Üzülmez'in ardından Çaykur Rizespor'un teknik direktörlük görevine getirildi.

İstanbul Başakşehir

19 Temmuz 2020 tarihinde Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul Başakşehir takımıyla teknik direktör olarak ilk Süper Lig kupasını ve kariyerinde ikinci kupasını kazandı. 29 Ocak 2021 tarihinde Başakşehir takımıyla karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılmıştır.

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