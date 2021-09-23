Okan Buruk Galatsaray'a mı geliyor? GS teknik direktörü değişecek mi? - Haberler
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Okan Buruk Galatsaray'a mı geliyor? GS teknik direktörü değişecek mi?

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Okan Buruk Galatsaray'a mı geliyor? GS teknik direktörü değişecek mi?

Galatasaray'ın Süper Lig'de üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi oldu. Kullanıcılar Galatasaray'a yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk'u öne çıkartırken Galatasaray'ın son dönem performansına yönelik eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya #OkanBuruk hashtagı ile sallanıyor. Fatih Terim.2in performansı eleştirirken Okan Buruk'un Galatasaray'a gelmesi yönünde Tweetler atılıyor İşte sosyal medyayı sallayan paylaşımlar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

SON 2 MAÇTA PUAN ALAMADI

Son 2 maçta rakiplerine mağlup olan ve ligde 11. sıraya gerileyen Galatasaray, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Fatih teri yerine Okan Buruk'un gelmesini istedi. İşte o paylaşımlar.

Okan Buruk Galatsaray'a mı geliyor? GS teknik direktörü değişecek mi?

Okan Buruk Galatsaray'a mı geliyor? GS teknik direktörü değişecek mi?

Okan Buruk Galatsaray'a mı geliyor? GS teknik direktörü değişecek mi?

Okan Buruk Galatsaray'a mı geliyor? GS teknik direktörü değişecek mi?

Okan Buruk Galatsaray'a mı geliyor? GS teknik direktörü değişecek mi?

Okan Buruk Galatsaray'a mı geliyor? GS teknik direktörü değişecek mi?

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