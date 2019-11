Okan Buruk: Galatasaray ile hedefimiz aynı

19.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:40

"Milli takım arasından sonra lige dönmek zor"

"Galatasaray'la hedefimiz aynı"

"Oyunumuz oturdu""Cenk Şahin bizim için önemli bir değer""Fatih Terim benim için çok değerli""Başakşehir'de huzurlu bir ortam var"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ - Okan Buruk, "Lig hakkında konuşmak için çok erken. Herkes kazanmak istiyor. Özellikle bu haftalarda kimse şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemiyor. Hem bizim hem de Galatasaray'ın hedefleri aynı" dedi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takımı başarısından dolayı tebrik eden Buruk, "Öncelikle başarısından dolayı milli takımı, Şenol Güneş'i ve oyuncuları tebrik ederim. Çok sevinidirici. Biz de milli takıma 4 oyuncu verdik, bu da bizim için çok değerli. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda aynı başarı gösterilir" diye konuştu."MİLLİ TAKIM ARASINDAN SONRA LİGE DÖNMEK ZOR"Milli maç haftasından dönüşlerde her takımın sıkıntı yaşadığını ifade eden Okan Buruk, "Milli aradan sonra lige dönmek zor. Milli takımda olan oyuncuların takıma katılım yerleri, tarihleri nedeniyle iki takım da sıkıntılar yaşıyor. Cuma gününe kadar iki takımın da kadroları belli olur. Bizde de rakibimizde de eksikler olabilir. İki takımın da geniş kadrosu var. Deplasmanda oynuyoruz. Galatasaray'ın iç saha başarısını biliyoruz. Özellikle hem deplasmanda hem de iç sahada son dönemde yükselen bir grafiğimiz var. Aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. İki takımın da galip gelmek için elinden gelenin fazlasını yaparak, güzel oyun sergileyerek, çekişmeli bir mücadele içerisinde olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.TAKIMDAKİ SON DURUMTakımdaki son durum hakkında da bilgiler veren genç teknik adam, "İrfan dün takımla çalışmaya başladı. Skrtel'in yarından itibaren takımla çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Şu anda bir eksiğimiz görünmüyor. Ponck bu gece dönüyor. Aleksic takımla çalışmaya başladı. Bir aksilik çıkmazsa cumaya kadar tam takım olmanın sevincini yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı."GALATASARAY'LA HEDEFİMİZ AYNI"Üst sıraları ilgilendiren bu maçın iki takım için de çok önemli olduğuna değinen Buruk, "Lig hakkında konuşmak için çok erken. Herkes kazanmak istiyor. Özellikle bu haftalarda kimse şampiyonluk yarışından uzaklaşmak istemiyor. Hem bizim hem de Galatasaray'ın hedefleri aynı. Üst tarafları ilgilendiren bu maçlar liderliğe yükselmek için çok önemli. İki takımın da konsantrasyonunun yüksek olacağını düşünüyorum. Lig hakkında konuşmak için erken. Liderlik yarışında üst sıralara yükselmek istiyoruz. Galatasaray gibi bizim de hedefimiz kazanmak" dedi."OYUNUMUZ OTURDU"Her geçen hafta oyunlarının daha iyi noktaya geldiğini söyleyen Okan Buruk, "Oyunumuz oturdu. Oyuncularda değişkenlikler oluyor. Sakatlıklar da bu dönemde bizi etkiledi. Özellikle son maçlara baktığımızda orta sahada hem Mahmut'un hem de Aleksic'in olmaması, onların yerine oynayan oyuncuların en iyisini yapması... Bunu takımın ön tarafında da arka tarafında da görüyoruz. Epureanu-Ponck değişiklikleri yaptık, diğer oyuncularla yaptık. Oyun anlamında bir şeyleri oturttuk. Oyuncular değişse de oyuna sadık kaldığımız şekilde rakiplere aynı oyunu oynamaya devam ediyoruz. Uzun zamandır kaybetmemek önemli. Kazanmak ve hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yarışın içinde kalmak önemli. Bunlar hep artı olan şeyler. Bu hafta çok önemli ve aynı konstrasyonla aynı düşünceleri yaşayıp daha yukarılara çıkmak isteriz. Kazanmak iki takımın da hedefi. Bu da hem iyi futbol, hem de güzel bir maç getirecektir" ifadelerini kullandı."CENK ŞAHİN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER"Takımla birlikte idmanlara çıkan Cenk Şahin'in Türk futbolu için önemli bir değer olduğunun altını çizen Buruk, "Enver Cenk Şahin 15 yaşından beri tanıdığım, benim burada futbolu bırakacağım son günlerde burada denemeye gelerek takımla birlikte olmuştu. Türk futbolunun değerlerine sahip çıkmak gerekiyor. Başakşehir Kulübü olarak hem başkanı hem yönetimi hem de biz kucak açmak istiyoruz tabii ki. O da bizim için önemli bir değer. Hak etmediği bir davranışla karşılaştı. Hepimiz tepkimizi gösterdik. Bizimle milli takım arasında eksiklerimizin olduğu bir dönemde antrenmana devam etmesi ve yeni sezona hazırlanmak için burada. Geleceği için henüz karar vermedi ama biz Cenk'e sahip çıkmak için Başaklehir Kulübü olarak böyle bir karar aldık. Bu bir teknik adam olarak önemli bir değerimize sahip çıkmak için iyi bir fırsattı, biz de oyuncumuzu antrenmanlara devam ettiriyoruz" diye konuştu."FATİH TERİM BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"Fatih Terim'in kendisi için önemine vurgu yapan Buruk, "Fatih Terim benim için çok değerli. Türkiye'nin en başarılı antrenörlerinden birisi. Türkiye'yi temsil etmiş önemli bir kariyer ve değer. Benim için de çok değerli. Senelerce de karşı karşıya geldik. İki takım için de futbol ön planda. Futbolumuzu ve galibiyetimizi düşünüyoruz. Her maç önemli. Çok fazla çalıştığımız teknik adam var. Onlarla karşılaşmamız önemli. Sadece takımımızın başarısına odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı."BAŞAKŞEHİR'DE HUZURLU BİR ORTAM VAR"İleride Galatasaray'ın başına geçebileceği ihtimaline dair gelen bir soruya ise Buruk, "Bizim tek hedefimiz takımlarımızın başarısı. Fatih Terim, Türkiye'nin en değerli ve başarılı teknik adamlarından birisi. Şu an Başakşehir Kulübü'ne hizmet ediyorum. Kendi kulübümün başarısı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Mutlu ve çok huzurlu bir ortam var. Biz kendi işimizi en iyi şekilde yapmayı düşünüyoruz" cevabını verdi.

