Okan Buruk: "Daha üretken bir takım olmamız gerek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okan Buruk: "Daha üretken bir takım olmamız gerek"

Galatasaray karşısında net pozisyonlar bulamadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Fatih Terim, "Daha üretken bir takım olmamız gerek. Bu kadar önde oynayıp rakibi sahasına yasladıktan sonra hücumlarımızı daha etkili yapabilirdik.

Okan Buruk:
20.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:45

Galatasaray karşısında net pozisyonlar bulamadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Fatih Terim, "Daha üretken bir takım olmamız gerek. Bu kadar önde oynayıp rakibi sahasına yasladıktan sonra hücumlarımızı daha etkili yapabilirdik. Çok az gol pozisyonuna girdik" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Çok az gol pozisyonuna girdik"

Rakibi tebrik ederek sözlerine başlayan Buruk, "Oyuna bakınca özellikle ilk devre istediklerimizi yerine getiremedik. Rakibin çok gol pozisyonu yok ama biz üretken değildik. 45 ve 76. dakikalar arası 2. gole kadar hem topa sahip olan hem rakibi ceza sahsına kadar yaslayan ama net pozisyonlar bulamayan bir takımdık. Daha üretken bir takım olmamız gerek. Bu kadar önde oynayıp rakibi sahasına yasladıktan sonra hücumlarımızı daha etkili yapabilirdik. Çok az gol pozisyonuna girdik. Bunları değerlendiremedik. 76'dan sonra da Galatasaray'ın net pozisyonları oldu. Aslında seyir açısından belki ilk 2 haftanın en güzel maçı oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İnşallah önümüzdeki haftaya daha iyi hazırlanacağız. Geçen seneki durumdayız. O zaman da 2 mağlubiyetle başladık. Sezonun çok başı, daha iyi olacağız. Yeni oyuncular da adaptasyon sağladıktan sonra daha iyi olacağız" diye konuştu.

"Top Demba Ba'nın eline çarpıyor"

Penaltı pozisyonuyla ilgili gelen bir soruyu Okan Buruk, "Net bir şekilde Ba'nın eline top çarpıyor. Ben çarpma olarak değerlendirdim. Bakınca yapacak bir şey yok. Top eline geliyor, eli açık durumda. Hakem değerlendirmesine saygı duyuyorum" diye cevaplandırdı.

"Daha güçlü şekilde lige dönmeliyiz"

Geçen sene de sezona iki maç kaybederek başladıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Biz geçen senenin şampiyonuyuz. Daha güçlü şekilde lige dönmeliyiz. Bize kapanan takımlara karşı daha üretken olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Demet Akbağ Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Tisserand Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Anne Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okan Buruk: "Daha üretken bir takım olmamız gerek" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 22:49:48. #1.14#
title