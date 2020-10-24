Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Okan Buruk: hem kendimiz hem ülke puanı için bu maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız"Milli aradan sonra tam takım olmayı umuyorum" Tamer Tuna: Kazanabilmek için geriye düşmememiz lazımdıOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,-Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fraport...

Okan Buruk: hem kendimiz hem ülke puanı için bu maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız

"Milli aradan sonra tam takım olmayı umuyorum"

Tamer Tuna: Kazanabilmek için geriye düşmememiz lazımdı

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,-Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Bugün gösterdikleri performansı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına da taşımayı temenni eden Okan Buruk, "Bizim için tabii ki güzel bir akşam. Geçen hafta deplasmanda kazandığımız Trabzonspor maçı sonrası bugün de sahamızda kazanmak için maçın başından itibaren özellik ilk yarının sonuna kadar üstün oynadık. 4-1'den sonra rakip 10 kişi kalınca oyun düzenimiz bozuldu. 11'e 11'ken daha iyiydik. 11'e 10'da geri dönüşlerde sorun yaşadık, erken şutlar attık. Devre arası yaptığımız değişikliklerle pozisyona girdik. Rakibimizin de yakaladığı pozisyonlar vardı. İlk yarı rakip 10 kişi kalıp 4-1 geriye düşünce maç orada bitmişti. Ben rakibin 10 kişi oynadığı oyuna da saygı duyuyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Oyuncularımın bugünkü performanslarından memnunum. Bunu inşallah Şampiyonlar Ligi maçına da taşırız. İlk maçta kaybettik, bu sefer hem kendimiz hem ülke puanı için bu maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Daha maça 4 gün var ama oyuncularımız şu anki konsantrasyonlarını Çarşamba gününe taşırlarsa umutlanacağımız bir maç olabilir. Bu akşamki galibiyeti geçtiğimiz maçta sakatlanan, bizim için çok önemli olan Caiçara'ya hediye etmek istiyorum. oyuncularım da onun formasını çıkarıp ona olan sevgilerini belirttiler" ifadelerini kullandı."MİLLİ ARADAN SONRA TAM TAKIM OLMAYI UMUYORUM" Rafael ve Skrtel'i koruma adına oyundan çıkarttığını söyleyen Buruk, "Rafael ve Skrtel için aslında devam edebilirlerdi ama koruma amaçlı aldık. Çok fazla maç oynayacağız, 3 gün sonra bir maçımız daha var. Biraz da koruma amaçlı aldık ama Mahmut ile ilgili yarın biraz daha net durumu belli olur. Onun dışında Uğur takımla antrenmanlara başlayacak. Azubuike sakattı, o da 1 hafta, 10 gün içinde takım antrenmanlarına katılacak duruma gelir. Chadli'yi de yine 1 hafta, 10 gün içinde antrenmanlarda görmek istiyoruz. İkinci milli aradan sonra tam takım olmayı umuyorum" şeklinde konuştu.Crivelli'nin; 'Demba Ba ile oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum' açıklamasıyla ilgili de konuşan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı: "Genelde yüzde 90 ikisini beraber kullandık. Şampiyonlar Ligi maçına tek forvet çıktık. Oynadığımız takımlara göre stratejilerimiz değişiyor. Ligde ikisini birlikte kullanmaya çalışıyoruz."TAMER TUNA: KAZANABİLMEK İÇİN GERİYE DÜŞMEMEMİZ LAZIMDI

4-1'lik skorun ardından 10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleye devam ettiklerini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "İlk yarı 20 dakikada 2 penaltı, 1 korner pozisyonunda 3-1 geriye düşmek, oyunun başında toparladığımız 1-1'den sonra ikinci penaltıyı vermek, oyun planlarını etkiliyor. Oyun planında kenarda çok fazla seçeneğim yoktu. Oyunu kazanabilmek için geriye düşmememiz lazımdı. İlk yarı 4-1 geriye düşüp 10 kişi kalmamız olumsuz etkiledi. Ondan sonra mücadelemizi devam ettirdiğimizi, ayakta kaldığımızı söyleyebilirim. 3 tane 20'li yaşlı futbolcuyu dahil ettik. Maalesef bu oyuncuları da böyle kötü skorların içine atıyoruz. Oyuncuların hedefinden almayarak ilerlemek istiyoruz ama onların da bugünkü maçtan önemli dersler aldığını düşünüyorum. Kolay hedef koymak o kadar önemli ki ama zor hedefler mesela Avrupa, takım olarak neler yapabileceğiniz konularında düşünmemiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN