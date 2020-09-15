Okan Buruk: "Bu mağlubiyetin sorumlusu benim"
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Okan Buruk: "Bu mağlubiyetin sorumlusu benim"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu mağlubiyetin sorumlusu benim" dedi.

Okan Buruk:
15.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:05

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "Bu mağlubiyetin sorumlusu benim" dedi.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, lige zor bir maçla giriş yaptıklarını vurgulayarak, mağlubiyetin sorumlusu olarak kendisini gösterdi.

Şampiyon tamamladıkları sezonun ardından yeni sezona da iyi başlamak istediklerini ama bunu başaramadıklarını belirten Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugünkü rakibimizi tebrik ediyoruz. Rakibin oyununu aşağı yukarı biliyorduk ve tahmin ettiğimiz gibi oynadılar. Çok iyi oynadılar. Oyunun genelinde çok yavaş olduğumuz için fazla üretken olamadık. Çıkarken kaptırdığımız bir top golle sonuçlandı. Rakibin de beklediği buydu ve 35 dakikada ilk pozisyon golle sonuçlandı. İlk yarı sonu ve ikinci yarı başında gol aradık. Üretken bir oyun oynadık ama golü bulamadık. Yine oyunun sonlarına doğru defanstan bir oyuncuyu öne gönderdik ama başarılı olamadık. Yine basit taç atışından bir gol yiyerek maçı kaybettik. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Bu mağlubiyetin sorumlusu benim. İnşallah toparlanıp önümüzdeki maça odaklanmaya çalışacağız. Geçen seneki oyunumuzu tekrar yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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