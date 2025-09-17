Haberler

Okan Buruk basın toplantısı CANLI izleme linki var mı (Galatasaray Frankfurt)?

Güncelleme:
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un basın toplantısı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 21:00'de canlı olarak yayınlanacak. Toplantı, A Spor, HT Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, GS TV ve beIN Sports Haber kanallarında izlenebilecek. Kanalların hangi platformlarda ve hangi kanal numaralarında olduğu bilgisi haberimizde yer alıyor.

Okan Buruk – Basın Toplantısı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 21:00'de canlı olarak yayınlanacak. Peki, Okan Buruk basın toplantısı CANLI izleme linki var mı?

OKAN BURUK - BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Okan Buruk – Basın Toplantısı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 21:00'de canlı olarak yayınlanacaktır.

HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Etkinlik/program şu spor kanallarında canlı olarak izlenebilecektir:

• A Spor

• HT Spor

• TRT Spor

• Tivibu Spor

• GS TV

• beIN Sports Haber

A SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

A Spor kanalını izlemek için aşağıdaki platformlardan ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: 88

• D Smart: 80

• Kablo TV: 142

• Şifresiz 4A

• Tivibu: 381

• Web

• Turkcell TV+: 74

• Vodafone TV: 71

HT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

HT Spor kanalını izlemek için:

• Digiturk: 75

• D Smart: 79

• Tivibu: 87

• Kablo TV: 227

• Turkcell TV+: 73

• Web

• Şifresiz 4A

TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor kanalını izlemek için:

• Digiturk: 86

• D Smart: 86

• Kablo TV: 133

• Şifresiz 4A

• Tivibu: 85

• Web

• Turkcell TV+: 70

TİVİBU SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor kanalını izlemek için:

• Şifresiz 4A

• Tivibu: 77

• Web

• Fil Box: 77

GS TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

GS TV kanalını izlemek için:

• Şifresiz Web

• Web

BEIN SPORTS HABER CANLI YAYIN BİLGİLERİ

beIN Sports Haber kanalını izlemek için:

• Digiturk: 85

• Kablo TV: 223

• Şifresiz 4A

• Web

Osman DEMİR
