Okan Buruk basın toplantısı CANLI izleme linki var mı (Galatasaray Frankfurt)?
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un basın toplantısı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 21:00'de canlı olarak yayınlanacak. Toplantı, A Spor, HT Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, GS TV ve beIN Sports Haber kanallarında izlenebilecek. Kanalların hangi platformlarda ve hangi kanal numaralarında olduğu bilgisi haberimizde yer alıyor.
OKAN BURUK - BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?
Etkinlik/program şu spor kanallarında canlı olarak izlenebilecektir:
• A Spor
• HT Spor
• TRT Spor
• Tivibu Spor
• GS TV
• beIN Sports Haber
A SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ
A Spor kanalını izlemek için aşağıdaki platformlardan ulaşabilirsiniz:
• Digiturk: 88
• D Smart: 80
• Kablo TV: 142
• Şifresiz 4A
• Tivibu: 381
• Web
• Turkcell TV+: 74
• Vodafone TV: 71
HT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ
HT Spor kanalını izlemek için:
• Digiturk: 75
• D Smart: 79
• Tivibu: 87
• Kablo TV: 227
• Turkcell TV+: 73
• Web
• Şifresiz 4A
TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ
TRT Spor kanalını izlemek için:
• Digiturk: 86
• D Smart: 86
• Kablo TV: 133
• Şifresiz 4A
• Tivibu: 85
• Web
• Turkcell TV+: 70
TİVİBU SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Tivibu Spor kanalını izlemek için:
• Şifresiz 4A
• Tivibu: 77
• Web
• Fil Box: 77
GS TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ
GS TV kanalını izlemek için:
• Şifresiz Web
• Web
BEIN SPORTS HABER CANLI YAYIN BİLGİLERİ
beIN Sports Haber kanalını izlemek için:
• Digiturk: 85
• Kablo TV: 223
• Şifresiz 4A
• Web