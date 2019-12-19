Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:06

Medipol Teknik Direktörü , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Buruk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Okan Buruk, kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Süper ay" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Buruk, kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Okan Buruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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