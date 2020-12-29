Okan Buruk'a 5 maç ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Okan Buruk'a 5 maç ceza

29.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:10
Okan Buruk'a 5 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Okan Buruk'a, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta ihracı öncesinde hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2, ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 ve tedbire uymama eylemi dolayısıyla da 2 olmak üzere, toplam 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

PFDK'nin Okan Buruk'a bu eylemleri sebebiyle toplam 38 bin lira da para cezası uyguladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehirli futbolculardan İrfan Can Kahveci'ye 1 maç men ve 13 bin lira, Rafael'e de 13 bin lira para cezası veren kurulun, turuncu-lecivertli kulübe ise 150 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcusu İbrahim Akdağ'a da Yukatel Denizlispor ile oynadıkları maçta hakeme yönelik hareketi nedeniyle 3 maç men ile 13 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Galatasaray ve Mustafa Cengiz'e para cezası

Kurul, Galatasaray Kulübüne, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e de aynı sebeple 50 bin lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a 10 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

Menemenspor hükmen mağlup sayıldı

PFDK'nin, TFF 1. Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçın isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenen sayıdan fazla olmasından dolayı Menemenspor'un (3-0) hükmen mağlup sayılmasına karar verdiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Engin Özkoç Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Bülent Ersoy Coşkun Sabah Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Vitor Hugo Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Silah Sakarya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okan Buruk'a 5 maç ceza | Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 19:10:23. #1.14#
title