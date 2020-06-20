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Okan Böke: "Erkek voleybolda kurduğumuz takım şampiyonluğun en büyük adayıydı"

- Okan Böke: "Erkek voleybolda kurduğumuz takım şampiyonluğun en büyük adayıydı" Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke: "Bu sene erkek voleybolda kazanılacak tek kupa vardı, onu da aldık" Galatasaray'ın voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, erkek voleybol takımının...

20.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:57

- Okan Böke: "Erkek voleybolda kurduğumuz takım şampiyonluğun en büyük adayıydı"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke:

"Bu sene erkek voleybolda kazanılacak tek kupa vardı, onu da aldık"

İSTANBUL - Galatasaray'ın voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, erkek voleybol takımının bu sene şampiyonluk adayı olduğunu fakat korona virüs salgını nedeniyle ligin bitmediğini hatırlatarak, voleybolda tek kazanılabilecek kupayı da aldıklarını söyledi.

Galatasaray'ın voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, sarı-kırmızılıların video konferans yönetimiyle yapılan haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında erkek ve kadın voleybol takımları hakkında konuştu. Erkek Voleybol Takımı'nın bu sene şampiyonluk adayı olduğunu fakat korona virüs salgını nedeniyle ligin bitmediğini hatırlatan Böke, "Bu sene erkeklerde kazanılacak tek kupa vardı. Onu da kazandık. Kadınlarda da ligi 4. sırada bitirdik. Erkeklerde kurduğumuz takım şampiyonluğun en büyük adayıydı. Bu sene voleybol takımları kuruldu. Biz pandemi var, çalışmadık diye bir şey yok. Mart sonundan bugüne kadar bu senenin kadın ve erkek takımları, çok makul fiyatlarla kuruldu. Galatasaray'ın olduğu yerde hedef her zaman şampiyonluktur. Umarım geçen sene bitiremediğimiz işi bu sene bitireceğiz ve size şampiyonluk vereceğiz. 31 sene sonra aldığımız ilk kupayı bu sene ikincisiyle takviye edeceğiz" diye konuştu.

Okan Böke: 'Erkek voleybolda kurduğumuz takım şampiyonluğun en büyük adayıydı'

Kaynak: İHA

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