Okan Bayülgen Tiyatro Oyunlarını Milli Yas Nedeniyle Erteledi
Televizyon sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz" dedi.
Televizyon sunucusu ve oyuncu Okan Bayülgen, İstanbul'da "Dada Salon Kabarett"te 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.
"OYUNLARIMIZI ERTELİYORUZ"
Okan Bayülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal yas kararına uyarak oyunlarımızı erteliyoruz. Biletix'i bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.
YENİ TARİH VERMEDİ
İstanbul'da "Dada Salon Kabarett" isminde açtığı mekanda farklı ekiplerin performans sergilemesine olanak sağlayan Bayülgen, burada 16 ve 17 Mayıs'ta sahnelenmesi planlanan ancak milli yas nedeniyle ertelenen "Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası" ve "Shakespeare'in Bütün Eserleri" oyunları için yeni bir tarih belirtmedi.
İSRAİL ASKERLERİ GAZZE'Yİ KANA BULADI
İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 59 kişi şehit olmuştu.
-
Arkadaşlar kendinizi böldürmeyinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ALDIGINIZ ÜCETLERİDE FİLİSTİNE BAGIŞLAYINDA GÖRELİM MİLLİ DURUŞUNUZUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Eee Nede olsa Elmalı Hamdi nin TorunuCevap Yaz Yayından Kaldır
-
okan sen ne zamandan beri Müslümanları hele ki filistinlileri düşünür oldun ? hayret yani. .Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
-
bune la. . . herkes prim reytıng peşinde ya la. . oynunu ertelemesen kaç kişi gelecedi zati. . zokma kasıntı. .Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır