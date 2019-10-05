Okan Bayülgen'in her gün dövmek istediği adam tipi

Okan Bayülgen'in her gün dövmek istediği adam tipi

tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programında Okan Bayülgen, Miray Akovalıgil'in bir youtube videosundan yola çıkarak dövmek istediği adam tipinin tarifini yaptı.

05.10.2019 16:01

tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programında Okan Bayülgen, Miray Akovalıgil'in bir youtube videosundan yola çıkarak dövmek istediği adam tipinin tarifini yaptı.

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TÜRKSAT 4A

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