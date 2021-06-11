Okan Aydıner kimdir? Yardımcı Analist Okan Aydıner kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Okan Aydıner kimdir? Yardımcı Analist Okan Aydıner kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Okan Aydıner kimdir? Yardımcı Analist Okan Aydıner kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Euro 2020 turnuvasında A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Okan Aydıner kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Milli Takım yardımcı analisti Okan Aydıner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye A Milli Takım Yardımcı Analist Okan Aydıner'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Yardımcı Analist Okan Aydıner kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Tüm detaylar yazımızda.

OKAN AYDINER KİMDİR?

Okan Aydıner, 25 Kasım 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Okan Aydıner doğum tarihi : 25 Kasım 1992

Okan Aydıner kaç yaşında : 28 yaşında

Okan Aydıner nereli : İstanbul doğumlu

Okan Aydıner mesleği ne : A Milli Takım Yardımcı Analist

Okan Aydıner, UEFA A antrenörlük lisansına sahiptir. Okan Aydıner, A Milli Takım Yardımcı Analistliği görevinde bulunmaktadır. Maç analistliği görevine ilk olarak 2018 yılında Türkiye U21 takımı ile başlayan Okan Aydıner, aynı yıl Türkiye U20 maç analistliği görevine geçmiştir. Şuanda ise Türkiye Milli Takım yardımcı analistlik görevinde bulunuyor.

Okan Aydıner'in İnstagram'da 623 takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@aydinerokan" adresinden ulaşabilirsiniz.

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Okan Aydıner kimdir? Yardımcı Analist Okan Aydıner kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler
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