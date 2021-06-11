Okan Aydıner kimdir? Yardımcı Analist Okan Aydıner kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Euro 2020 turnuvasında A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik kadroda yer alan Okan Aydıner kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Milli Takım yardımcı analisti Okan Aydıner'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.