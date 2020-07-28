OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat'ta gerçekleştirildi
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OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat'ta gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 yılı Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında Tokat'ta yapıldı.

OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat'ta gerçekleştirildi
28.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:12

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 yılı Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında Tokat'ta yapıldı.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, Kovid 19 ile mücadele kapsamında ekonomik ve sosyal normalleşme kapsamında atılacak adımlar görüşüldü.

Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiftçi, kamu kaynağının bölgenin kalkınması için en uygun şekilde yatırıma dönüşmesini sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Ajans çalışmalarında önceliklerinin bölgesel ihracatı artırmak ve tabana yaymak olduğunu dile getiren Çiftçi, "2019 yılından bu yana ajansımız bünyesinde ticaret ve sanayi odalarımızın da destekleriyle TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi faaliyetleri sürdürülmektedir. Firmalara hedef pazar ve müşteri bulma konusunda destek olan bu merkezin kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen 108 işletmeye birebir danışmanlık verilmiş, 4 sektör analiz raporuyla 12 firmaya detaylı ihracat yol haritası raporu hazırlanmıştır." dedi.

Toplantıya Tokat Valisi Ozan Balcı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin de katıldı.

Kaynak: AA

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