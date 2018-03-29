Oka Yönetim Kurulu Toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) Yönetim Kurulu Mart ayı toplantısı Samsun'da yapıldı.

Samsun Balıkçı Barınağı Tesisleri Toplantı Salonunda düzenlenen OKA Yönetim Kurulu Mart ayı toplantısı, OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman'ın başkanlığında, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın ev sahipliğinde, Amasya Valisi Sayın Dr. Osman Varol ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OKA Dönem Başkanı ve Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, "2017 yılı son aylarında bölgemizin ekonomik ve kültürel kalkınma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu, turizme yönelik kentsel alt yapının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacı ile 2017 ve 2018 yılı bütçelerinden desteklenmek üzere toplam hibe desteği 18 milyon lira olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ile aynı şekilde bölgemizin rekabet ve yatırım gücünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında OSB'lerde sunulan alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi, OSB'lerde verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile toplam hibe desteği 10 milyon lira olan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı uygulanması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede, başvuru yapabilecek kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan proje başvuruları 26 Mart 2018 tarihi itibariyle ajansımıza ulaşmış bulunuyor. Bağımsız değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra kazanan projeler yönetim kurulu tarafından açıklanacak ve ajansın sağlayacağı finansman destekleri ve proje sahiplerinin eş finansmanları ile birlikte bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak yeni projeler uygulamaya konulacaktır" dedi.

Toplantıya ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, Amasya TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer üyeler katıldı. - SAMSUN