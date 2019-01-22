Oka Yönetim Kurulu, Çorum'da Toplandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2019 yılı ilk toplantısı Çorum'da gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Tokat Valisi Ozan Balcı, OKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığı görevini Amasya Valisi Osman Varol'a devretti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de başkan vekilliği görevine getirildi.

Balcı, devir teslim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, TR83 Bölgesinin kalkınması için birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

OKA'nın araştırma, raporlama, bölge tanıtımı, iş birliği olanaklarının geliştirilmesi ile bölge kaynaklarını harekete geçirecek mali destek programları kapsamında proje teklif çağrısı, teknik destek ve güdümlü proje desteği mekanizmaları ile bölge kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu anlatan Balcı, "Yönetim kurulu üyelerimiz ve kalkınma kurulunda görev yapan kurum ve kuruluş temsilcileriyle ajans personeline, kalkınma ajansımız tarafından kuruluşundan bugüne kadar başarıyla yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Ajansımızın çalışma ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Toplantının basına kapalı bölümünde ise gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Salih Yıldırım, Çorum TSO Yönetim kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu katıldı.

Kaynak: AA