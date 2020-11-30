OKA ve TR83 Bölgesi "S3 Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı" platformunda
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OKA ve TR83 Bölgesi "S3 Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı" platformunda

30.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:17
OKA ve TR83 Bölgesi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve TR83 Bölgesi Avrupa çapında mevcut 1700'ün üzerinde paydaşına iş birliği ve bilgi paylaşımı imkanı sağlayan Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı Platformunda (S3P T&BD) tanıtılıyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve TR83 Bölgesi Avrupa çapında mevcut 1700'ün üzerinde paydaşına iş birliği ve bilgi paylaşımı imkanı sağlayan Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı Platformunda (S3P T&BD) tanıtılıyor.

Avrupa'daki 22 bölgeden kamu kurumları, üniversiteler, AR-GE enstitüleri ve teknoloji şirketleri gibi paydaşların temsil edildiği S3P T&BD, dijital teknolojilerin benimsenmesi ve değer üretilmesi yoluyla tarımsal gıda değer zincirinin dijitalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla birlikte çalışan bölgelerin ve diğer kuruluşların oluşturduğu iş birliği platformudur.

Bölge genelinde Geniş Tarımsal Yayılma 2017 yılından bu yana platformun ülkemizden tek üyesi olan Ajansa ve Orta Karadeniz Bölgesine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfaya https://www.traceabilityandbigdata.eu/members/middle-black-sea sayfasından ulaşılabiliyor.

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Burada yer alan açıklamalara göre, OKA'nın hizmet verdiği Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi, tarımsal üretim için elverişli bir konumda olup, bölgede çok çeşitli meyve ve sebze yetiştirilmesine, hayvancılık ve süt ürünleri faaliyetleri yürütülmesine olanak sağlıyor. Tarım enstitülerinin hayati değer taşıdığı bölgede, yıllık tarımsal üretim değerinin 9.3 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. - SAMSUN

OKA ve TR83 Bölgesi 'S3 Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı' platformunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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