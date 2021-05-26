OKA Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği başladı
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OKA Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği başladı

OKA Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Program (SOP) faaliyetleri kapsamında Orta Karadeniz Bölgesi'nde uygulanacak "Uygulamalı E-ihracat Danışmanlığı Desteği" başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Program (SOP) faaliyetleri kapsamında Orta Karadeniz Bölgesi'nde uygulanacak "Uygulamalı E-ihracat Danışmanlığı Desteği" başladı.

Faaliyetin ilk ayağı olan ikişer günlük eğitimler, danışman firma yetkilileri ve özel sektör firmalarının katılımı ile OKA Samsun Merkez Hizmet Binasında başladı. Hafta boyunca Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta devam edecek eğitimlerde, "E-Ticaret ve E-İhracat Temel Bilgiler ve Pazar Analizi", "Devlet Teşvikleri- Lojistik Süreçler ve E-İhracata Uygun E-Ticaret Altyapısı", "Pazarlama Araçları ve Marka Bilinirliği", "Sosyal Medya Reklamcılığı ve Stratejiler" konuları işlenecek.

Bölgeden 20 Firma Uygulamalı E-İhracat Danışmanlığı Desteğinden faydalanacak

Yıl boyunca sürecek danışmanlık faaliyetleri kapsamında bölgeden 20 firma Uygulamalı E-ihracat Danışmanlığı Desteğinden faydalanacak. Danışmanlık sürecinde, firmaların mevcut durum analizleri yapılarak e-ihracata hazırlık ortamı tespit edilecek. Ürün, marka, ambalajlama, hedef pazarlar ve müşteriler (global pazaryerleri ve ülkeler), tanıtım, fiyatlandırma politikası, site kurulum/mevcutsa iyileştirme süreçleri, ödeme sistemleri, belgelendirme, ürün iade süreçleri, güvenlik, lojistik stratejisi, kurumsal süreç yönetimi, hukuki durum, satış sonrası hizmetler gibi konuları da kapsayacak şekilde firma e-ihracat stratejisi belirlenecek.

E-ihracat stratejisi doğrultusunda firma eksiklikleri ve bunların muhtemel maliyetleri (belgelendirme, site kurulum/iyileştirme, global pazaryerleri giriş/üyelik bedelleri, marka çalışmaları vb.) tespit edilerek raporlanacak ve temel düzeyde olacak şekilde e-ihracat web altyapısının kurulumu ve/veya iyileştirilmesi ile firma başına en fazla 1 adet global pazaryerine giriş maliyeti karşılanacak. E-ihracat portalı (global pazaryeri ve/veya firma web sitesi) danışmanlık süresi boyunca firma adına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca yüklenici tarafından yönetilecek. - SAMSUN

OKA Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği başladı
OKA Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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