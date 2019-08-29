"OKA'nın hibe desteği 100 milyon liralık yatırımı tetikleyecek"

29.08.2019 17:12

Amasya Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Varol, ajansın üç farklı hibe programıyla TR83 bölgesine 34 milyon lira hibe finansman desteği sağlayacağını belirterek "Projelere asgari yüzde 25 katkı sağlayacağımız değerlendirildiğinde toplam hibe tutarının dört katına yaklaşan miktarda yatırımı tetiklemiş olacağız. Bu finansman desteği sayesinde bölgeye yapılacak yatırımın 60 milyon ila 100 milyon lira arasında olacağını düşünüyorum." dedi.

Varol, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen OKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ajansın Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan oluşan TR83 bölgesine hizmet verdiğini belirtti.

Bölgedeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik üç ayı hibe programının 17 Haziran'da yayınlandığını bildiren Varol, 21 milyon lira bütçeli Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı, 7 milyon lira bütçeli Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı ve 6 milyon lira bütçeli Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı hibe çağrılarının toplam bütçesinin 34 milyon lira olduğunu anlattı.

Desteklenmeye değer bulunacak projelere 100 bin lira ila 2 milyon lira arasında finansal destek sağlanacağına işaret eden Varol, "34 milyon liralık kaynağı bölgemizin kalkınması için üç ayrı destek programında bölgemize tahsis etmiş olacağız. Projelere asgari yüzde 25 katkı sağlayacağımız değerlendirildiğinde toplam hibe tutarının dört katına yaklaşan miktarda yatırımı tetiklemiş olacağız. Bu finansman desteği sayesinde bölgeye yapılacak yatırımın 60 milyon ila 100 milyon lira arasında olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hibe programlarının başarılı şekilde uygulanması için illerde tanıtım toplantıları düzenlediklerini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"540 kişi bilgilendirme toplantılarına katıldı. Proje hazırlamak isteyen kurumlara da teknik destek sağladık. Projelerin ajansımıza sunulması için son tarih 9 Ağustos. 9 Ağustos'tan sonra değerlendirme süreci başlayacak. Projelerin azami ve asgari hibe limitleri belirli. Projelere ne kadar eş finansman sağlayacağımız önemli. Sunulacak projelerin kalitesi ve rehberliğimize uygunluğu, hangi oranlarda eş finansman desteği sağlayacağımızı belirleyecektir."

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA