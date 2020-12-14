OKA'nın 21 milyon TL bütçeli destek programına başvuru süresi uzatıldı

SAMSUN (İHA) – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 23 milyon TL bütçeli "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" için başvuru süresi uzatıldı.

OKA 2020 ve 2021 bütçelerinden finanse edilmek ve OSB alanlarında uygulanmak üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 30 Ağustos tarihi itibarıyla ilana çıktı

Kovid-19 pandemisi sebebi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 1 Ay uzatılarak 29 Ocak 2021 Saat 23.59 olarak güncellendi.

Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını Ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunlu. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanıyor. Taahhütname en geç 5 Şubat 2021 Saat 17.00'a kadar e-imza ile imzalanarak veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilebilecek.

Güncellenen "Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" başvuru rehberine Ajansın kurumsal web sitesi üzerinden Destekler/Başvurabileceklerim alanından ulaşılabiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı