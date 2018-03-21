Oka Mali Destek Programlarına Proje Başvurusu Sona Eriyor

Orta Karadeniz kalkınma Ajansı (OKA) tarafından ilan edilen Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi ve Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programları kapsamında yapılacak proje başvuruları için süre 26 Mart Pazartesi günü sona eriyor.

OKA'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ajansımıza proje başvurusunda bulunmak isteyen paydaşlarımızın başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) 'https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr' üzerinden en geç 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını Ajansımızın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanmaktadır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü (en geç 02 Nisan 2018 Saat 17.00'ye kadar) içerisinde tamamlanmalıdır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansımıza teslim edilmelidir. Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren tüm kalkınma ajanslarının eş zamanlı teklif çağrısına çıkmaları nedeniyle KAYS sisteminde zaman zaman yoğunluktan kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır. Değerlendirme takvimi kesinleştiği için başvuru süresi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır ve belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapacak kurumların mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son güne bırakmamaları önem taşımaktadır" denildi. - SAMSUN