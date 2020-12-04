OKA Fizibilite Desteği Programı ile bölgede 26 projeye 3.4 milyon TL destek sağlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), uygulamakta olduğu 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı'nı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki öncelikli alanlara yönelik 26 projeye verdiği 3.4 milyon TL destekle tamamladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), uygulamakta olduğu 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı'nı Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki öncelikli alanlara yönelik 26 projeye verdiği 3.4 milyon TL destekle tamamladı.

Program kapsamında 3 milyon 480 bin TL'lik destek bütçesinin tamamı başta belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri (KHGB), il özel idareleri ve Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere 26 paydaş kurumun başvuru sahibi olduğu başarılı projelere tahsis edildi.

Ajans, enerji, altyapı (sosyal altyapı ve organize sanayi bölgeleri altyapısı), tarım ve turizm sektörlerinde, biyogaz tesisi potansiyelinin araştırılmasından, jeotermal kaynak potansiyelinin ortaya çıkarılmasına; atık su arıtma tesisi fizibilite raporundan, kentsel altyapı ve rekreasyon projesine; uluslararası gıda ve tarım üssü kurulumu fizibilitesinden, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi fizibilitesine kadar bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılabilmesine yönelik projelere destek veriyor.

OKA 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin tamamına ilişkin listeye www.oka.org.tr kurumsal internet sitesinde "Uygulanmakta olanlar" sekmesinden ulaşılabiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı