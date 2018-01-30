Oka, Eğitimleri Tamamladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2018 Mali Destek Programı Teklif Çağrıları kapsamında eğitim toplantılarını tamamladı.

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için tasarlanan "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı" ve "Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programına proje hazırlamak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin ve ortaklarının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ve proje hazırlama ilkeleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla, temel hedef kitle olan potansiyel başvuru sahiplerine düzenlenen eğitimlere Samsun'da 38, Çorum'da 29, Amasya 13 ve Tokat'ta 13 kişi olmak üzere toplam 93 kişi katıldı.

OKA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eğitimler kapsamında katılımcılar tarafından yöneltilen sorular kaydedilmiş olup, ilerleyen günlerde 'Sıkça Sorulan Sorular' başlığı altında yanıtlanacaktır. Bu çerçevede paydaşlara programa ilişkin merak ettikleri hususlarda 'www.oka.org.tr' resmi web sitesindeki 'Sıkça Sorulan Sorular' alanından yararlanmaları tavsiye edilmektedir. Eğitim toplantıları sonrasında oluşturulacak teknik yardım masaları için ise OKA resmi web sitesinden yapılacak duyuru takip edilerek, randevu alınabilir. Programlara ilişkin sorular 'osb@oka.org.tr' ve 'turkoa@oka.org.tr' mail adresine e-posta yolu ile veya telefon aracılığı ile iletilebilir" denildi. - SAMSUN