Oka, Destekler Konusunda Bilgilendiriyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2018 yılı mali destek programı kapsamında bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.



OKA, 27 Aralık 2017 tarihi itibariyle 2018 Yılı "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı" ve "Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı"nı ilan etti.



Bu programlarla sağlanacak toplam 28 milyon TL'lik kaynakla Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgelerinin temel ve teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi hedeflenirken, mali destek programlarının duyurulması amacıyla Amasya, Çorum, Samsun, Tokat il ve ilçelerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları planlandı.



27-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il merkezlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının yanı sıra, 03 Ocak 2018 tarihinde Tokat'ta Erbaa ve Reşadiye, Amasya'da Merzifon, Samsun'da Bafra ilçelerinde bilgilendirme toplantılarına başlandı.



OKA uzmanları tarafından yapılan sunumlarla devam eden ilçe bilgilendirmelerinde; teklif çağrısı döneminde proje başvurusu yapmak isteyen, proje hazırlama aşamasında olan kurum ve kuruluşlara ilan edilen programların amaçları ve öncelikleri, destek tutarları, uygunluk kriterleri, başvuru şekli, yapılacak işlemler ve OKA'nın desteklediği projeler hakkında detaylı bilgi veriliyor.



İlçe bilgilendirme toplantıları 10 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek ve programlara sunulacak projelerin hazırlık sürecinde potansiyel başvuru sahipleri bilgilendirilecek.



Teklif çağrısına yönelik ilçelerde yapılacak bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimlerine ilişkin bilgilere OKA'nın resmi internet sayfasından ulaşılabilir. - SAMSUN