OKA'dan ihracata destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

OKA'dan ihracata destek

16.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:36
OKA'dan ihracata destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, TR83 Bölgesi Amasya, Çorum, Samsun, Tokat'ta ihracatın artırılmasına yönelik olarak kar amacı güden kurum ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmeti taleplerini uygun başvuru alanı olarak belirledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, TR83 Bölgesi Amasya, Çorum, Samsun, Tokat'ta ihracatın artırılmasına yönelik olarak kar amacı güden kurum ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmeti taleplerini uygun başvuru alanı olarak belirledi.

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, bölge illerinde faaliyet gösteren ve dış pazarlara açılmak isteyen işletmeler, yüzde 100 Ajans desteği ile ihracat sürecine hazırlanabilecekler. Ajansın sağlayacağı danışmanlık ve eğitim desteği kapsamında firma ve ürün analizi, kurumsal ihracat süreçlerinin organizasyonu, dış ticarete yönelik sertifikasyon gibi konular yer alacak.

Bölgenin ekonomik kalkınma ivmesinin artırılması amaçlanıyor

OKA, çalışma programında yer alan Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında, ülkede dış ticaretteki "ihracat odaklı büyüme" anlayışı doğrultusunda, bölgenin ihracat kapasitesini geliştirmeye odaklanarak, ekonomik kalkınma ivmesini artırmayı amaçlıyor. Bu amaçla Teknik Destek Programı 6. döneminde belirlenen "İhracatın Artırılması" başvuru alanına ek olarak, işletmeler "kaynak verimliliği" ve "dijital dönüşüm" konularda da danışmanlık ve eğitim desteği alabilmekte. Bu destekler ile işletmelerin temiz üretim anlayışıyla iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi, üretimin dijital süreçlerle takip edilerek verimliliğin artırılması, hammadde ve enerji kullanımda tasarruf edilerek karlılığın artırılması hedeflerine katkı sağlanıyor. 2 Mart 2020'de başvuruya açılan 2020 Teknik Destek Programı'na şu ana kadar 74 başvuru alındı. Program kapsamında desteklenmesi kararı alınan 24 proje için yaklaşık 550 bin TL'lik kaynak kullanıldı. 28 Aralık 2020'ye kadar başvuruya açık olan OKA Teknik Destek Programı'nda, işletmeler iki aylık başvuru dönemlerinde iki proje başvurusu yapıp, bir projeleri için destek alabiliyorlar.

OKA Teknik Destek Programı ile ilgili detaylı açıklamalara ve teknik şartname hazırlığında kullanılacak dokümanlara "www.oka.org.tr" kurumsal web sitesinde "destekler-başvurabileceklerim" sekmesi altından erişilebiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'İhracata İlk Adım'da' Samsun pilot il seçildi
"İhracata İlk Adım'da" Samsun pilot il seçildi
Bakan Pekcan: 'Ülke genelinde ihracat seferberliği başlatıyoruz'
Bakan Pekcan: "Ülke genelinde ihracat seferberliği başlatıyoruz"
Ekim ayında dolar ve ihracat rekor tazeledi
Ekim ayında dolar ve ihracat rekor tazeledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi - EkonomiDijital varlık alım satım platformu, TL üzerinden kripto para satışına başladı - EkonomiSon dakika haberleri! Bakan Pekcan: "Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz." - EkonomiVarank: "Ülkemizi, biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar, yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncülerden yapmak istiyoruz." - EkonomiBakan Pekcan: "Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz." - EkonomiSon dakika haberleri... Varank: "HGK-83 (Hassas Güdüm Kiti) operasyonel kullanıma hazır. Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine... - EkonomiSon dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalışıyor." - EkonomiSon dakika haberleri! Avrupa borsaları yükselişle açıldı - EkonomiSon dakika haber... Varank: "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik" - EkonomiHaftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor - EkonomiHaftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor - EkonomiBerat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım - HaberDöviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı - Ekonomi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Lütfi Elvan İlham Aliyev Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin İdil Fırat Didem Soydan Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Arda Turan Lance Stroll Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Daha Fazla Rusya Kamera Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OKA'dan ihracata destek - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 12:08:10. #1.14#
title