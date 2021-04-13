OKA'dan Havza OSB'ye 2 milyon 330 bin lira hibe
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OKA'dan Havza OSB'ye 2 milyon 330 bin lira hibe

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
OKA'dan Havza OSB'ye 2 milyon 330 bin lira hibe

Havza Organize Sanayi Bölge (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan "Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi"nin...

Havza Organize Sanayi Bölge (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan "Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi"nin onaylandığını bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, Havza OSB'de kurulacak yaşam merkezi ile yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik mesleki, teknik ve sosyal gelişim alanları oluşturulmasını, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kurulumuyla enerji verimliğini sağlamak amacıyla "Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi"ni hazırladıklarını anlattı.

Projenin OKA'nın mali destek programları kapsamında hazırlandığını belirten Acar, "3 milyon 576 bin lira bütçeli projemiz, OKA tarafından kabul edildi. Projemiz yüzde 65,17 hibe almaya hak kazandı. Havza OSB'yi daha cazip hale getirecek projemiz için OKA, 2 milyon 330 bin 575 lira 82 kuruş hibe sağlamış oldu." dedi.

Acar, sözleşmenin kısa süre içinde imzalanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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