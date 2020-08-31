OKA'dan Amasya'daki OSB'lere 500 bin TL destek
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OKA'dan Amasya'daki OSB'lere 500 bin TL destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Amasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Merzifon OSB ve Suluova OSB'de gerçekleştirilecek kapsamlı projeler için 500 bin TL'lik fizibilite desteği verdi.

OKA'dan Amasya'daki OSB'lere 500 bin TL destek
31.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:08

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Amasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Merzifon OSB ve Suluova OSB'de gerçekleştirilecek kapsamlı projeler için 500 bin TL'lik fizibilite desteği verdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başkanlığında OSB Üst Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda ildeki mevcut OSB'lerin genişleme alanları, izlenecek yöntemler ve alt yapı sorunlarıyla alakalı yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Ayrıca Taşova ilçesinde kurulması planlanan OSB ile ilgili çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantıya, Vali Masatlı'nın yanı sıra Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Dursun Pazar, KOSGEB İl Müdürü Bayram Ali Kukuş, Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, OSB İl Koordinatörü Hasbi Altunbaş, mevcut OSB'lerin yöneticileri ve diğer yetkililer katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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