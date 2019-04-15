Oka'dan 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), kurumsal kapasitesini ve sahip olduğu kaynakları daha verimli ve planlı bir şekilde kullanmak ve bölgeye daha nitelikli hizmet sunmak amacıyla 2019-2023 dönemi için "Kurumsal Stratejik Plan" hazırladı.

"2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı" gelecek beş yıl için ajansın yol haritası niteliğinde olacak, kurumun orta ve uzun vadede odaklanacağı öncelikleri belirleyerek, kaynaklarının bu önceliklere göre dağıtılmasında temel teşkil edecek.

Bölgesinde yerel dinamikleri harekete geçirerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde öncü, ulusal ve uluslararası platformlarda saygın, tanınır ve etkin çalışan bir ajans olmak vizyonu çerçevesinde hazırlanan bu plan ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın stratejik amaçları, hedefleri ve bunlara ulaşmayı sağlayacak eylemler belirlendi.

2019-2023 yılları arasını kapsayan 5 yıllık dönem içinde yenilikçilik, girişimcilik, endüstride dönüşüm, beşeri sermayenin geliştirilmesi, turizm ve lojistik alanlarında yapılacak kapsamlı çalışmalar ile belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılacak, OKA bu sektörlerde değişim, dönüşüm ve gelişimin bölgesindeki öncüsü olacak.

OKA 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı'na 'www.oka.org.tr'den ulaşılabilmekte. - SAMSUN

Kaynak: İHA