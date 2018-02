Oka'da "Onbirinci Kalkınma Planı" Hazırlıklarına Başladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA), "Onbirinci Kalkınma Planı" çalışma grubu toplantıları Amasya ile başladı.

Kamu ve özel kesim kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan "Onuncu Kalkınma Planı"nın kapsadığı dönem(2014-2018) tamamlanmak üzere. "On Birinci Kalkınma Planı" hazırlıkları, 2019-2023 yıllarını kapsamak üzere başladı.

Toplantılar ile ilgili OKA'dan yapılan açıklamada;

"On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması önem taşımaktadır. Bu çerçevede, valiliklerin desteği ve yönlendirmesi, kalkınma ajanslarının koordinasyonuyla her bölgede On Birinci Kalkınma Planı hakkında yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla düzenlenecek çalışma grubu toplantıları Orta Karadeniz Bölgesi'nde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının koordinasyonuyla Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde düzenlenecektir. Çalışma grubu toplantıları programı; Çorum: 13 Şubat 2018 Salı saat: 09.30, Tokat: 14 Şubat 2018 Çarşamba saat: 09.30, Samsun: 15 Şubat 2018 Perşembe/ saat 09.30" denildi. - SAMSUN