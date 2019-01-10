Oka'da "E-Ticaret, Dijital Pazarlama" Semineri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında (OKA) "E-Ticaret, Dijital Pazarlama" başlıklı seminer düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren il düzeyindeki kurumların yerel düzeyde koordinasyonunu ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında hizmet binasında "E-Ticaret, Dijital Pazarlama" semineri yapıldı. İşletmelere yönelik verilen hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla gerçekleştirilen seminere, OKA çalışanlarının yanı sıra, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, KOSGEB Samsun Müdürlüğü, Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA