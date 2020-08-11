HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

OKA 4 il için hedef pazar sektör raporları hazırladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hayata geçirilen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde belirlenen bir ana sektör için dış ticaret pazar araştırması yapılarak rapor hazırlandı.

OKA 4 il için hedef pazar sektör raporları hazırladı
11.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:11

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hayata geçirilen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde belirlenen bir ana sektör için dış ticaret pazar araştırması yapılarak rapor hazırlandı.

2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hayata geçirilen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi projesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında yürütülen bu çalışma Bölgedeki KOBİ'lerin uluslararası pazarlardan daha çok pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi amacıyla rehberlik ve danışmanlık görevlerini yürütmekte ve talepte bulunan firmalar için Hedef Pazar Analizi, Rekabet Analizi gibi konularda araştırma ve bilgilendirme yapmakta. Merkez, geçen süre zarfında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde belirlenen üçer tane işletme için Dış Ticaret Stratejisi hazırladı. Bunun yanında her bir il için belirlenen bir ana sektörde Dış Ticaret Pazar araştırması yaparak rapor hazırladı.

Amasya İli Mermer Sektörü Raporu'yla, hedef pazar tespit sürecinden başlayarak ithalat hacimleri, Türkiye ihracat verileri, Türkiye'nin yıllara göre ihracatı, uluslararası pazar ihracat oranları, dünya ihracat göstergelerine göre detaylı analizler gerçekleştirildi. Endonezya, Hindistan, İtalya hedef ülke raporlarında bilgiler sunuldu ve ihracat süreci ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

Çorum için hem ihracatta hem de imalatta 50 yılı aşkın bilgi ve tecrübe açısından ön planda olan makine sektörü seçildi. Makine sektörünün dünyadaki dış ticaret verilerinin incelendiği raporda Çorum için hedef pazarların belirlenmesi amaçlandı. Söz konusu raporda makine sektörünün son dönemdeki dış ticaret hacmi göz önünde bulunduruldu ve bu alanda üretim yapan işletmelerin yeni pazarlara açılması için verilerle destekli bilgiler sunuldu. Rapor, 8437 GTIP kodunda (tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makine ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makine ve cihazlar (çiftlik tipi makine ve cihazlar hariç) özelleştirilerek hedef ülke raporlarına da yer verildi.

Samsun İli Mobilya Sektörü İhracat Stratejisi Raporu, mobilya sektörüne genel bakış, Samsun'da sektörün mevcut durumu; hedef pazar tespitine yönelik olarak belirlenen Suudi Arabistan, Hollanda ve Fransa hakkında bilgileri içerdi. Bu ülkelerin sektör içerisinde Türkiye ile yaptıkları dış ticaret bilgileri detaylı olarak bu raporda yer aldı. Bu araştırma, Samsun bölgesindeki mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların doğru pazarlara yönelmelerini, uluslararası pazarlama faaliyetlerinin daha verimli yürütmelerini, ihracatlarını arttırmaları ve uluslararası pazarlardaki fırsatları keşfetmelerini amacıyla hazırlandı.

Tokat Yöresel Ürünler Hedef Sektör Raporu'nda öncelikli olarak sektör tanımlandı ve sonrasında hedef pazar kriterlerine göre detaylı bilgiler aktarıldı. Bu kapsamda seçilen hedef ülkeler olan ABD, Avusturya ve Irak ile ilgili olarak ülkelerin ithalat verileri yıllara ve dönemlere göre incelenerek uluslararası pazarlamaya yönelik kaynakların etkin kullanımı, Türkiye'nin mevcut ihracat yapısı değerlendirilerek de ülkelerin Türkiye'den çıkan ilgili ürünlere uyguladığı gümrük ve pazara giriş uygulamaları ele alındı.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Merkezin, bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimi artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik iş birliği ortamının oluşturulması konusunda katkı yapması bekleniyor. Merkezden destek almak için OKA Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofisleri'ne başvuru yapılabiliyor. Raporların tamamına ise www.oka.org.tr ve www.investamasya.com.tr, www.investcorum.com.tr, www.investsamsun.com.tr, www.investtokat.com.tr web sitelerinden erişilebiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı Güncel
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi 3. Sayfa
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Magazin
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Lale Karabıyık Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Orhan Gencebay Murat Dalkılıç
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam Robert Prosinecki
Daha Fazla Oruç Ağustos Akdeniz Ak Parti
Şu an buradasınız: OKA 4 il için hedef pazar sektör raporları hazırladı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 13:20:09. #1.14#
title