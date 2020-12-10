OKA 2021 yılı SOGEP ön başvuru süreci başladı
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OKA 2021 yılı SOGEP ön başvuru süreci başladı

10.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:07
OKA 2021 yılı SOGEP ön başvuru süreci başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 81 ilde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin proje ön başvuru süreci, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından TR83 Bölgesi genelinde başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 81 ilde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin proje ön başvuru süreci, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından TR83 Bölgesi genelinde başlatıldı.

2021 Yılı SOGEP vizyonu, "Ajans güdümünde hazırlanmış, ildeki sosyal sorunu ve müdahale yöntemini net bir şekilde tanımlayan model nitelikli, yenilikçi projeler" olarak belirlendi. Bu doğrultuda Ajans, 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında geliştirilecek projelerde, Kovid-19 salgınının sosyoekonomik etkilerini iyileştirmeye dönük faaliyetlere yer verilmesini ve programın öncelikleri olan istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik yaklaşımlarının dikkate alınmasını bekliyor.

Program için 2021 yılında ülke genelinde ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 milyon TL civarında olup, hazırlanacak proje bütçesinin en az 1 milyon TL olması gerekiyor. Program kapsamında hazırlanan ön başvurular en geç 8 Ocak 2021 Cuma günü 17.00'a kadar resmi üst yazı ile birlikte "proje@oka.org.tr" e-posta adresi üzerinden alınacak. İlk değerlendirme neticesinde kısa listeye alınacak projeler özelinde proje geliştirme çalışmaları yürütülecek.

İlk değerlendirme sürecinin ardından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri için 4'er asil proje seçilerek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden nihai başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacak. Süreçle ilgili tüm detaylara, bilgilendirme sunumu ve ön başvuru formuna Ajansın kurumsal web sitesinde (www.oka.org.tr), 'Destekler-Başvurabileceklerim' sekmesinden erişilebiliyor. - SAMSUN

OKA 2021 yılı SOGEP ön başvuru süreci başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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