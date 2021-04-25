OK.TBMM'de bu hafta

TBMM'de bu hafta akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM'de bu hafta akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, 27 Nisan Salı günü, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, petrol türevli ürünlerin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına dahil edilecek.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Bayi denetim sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dağıtıcı lisansı sahiplerine hizmet veren otomasyon şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yanı sıra bu şirketlere de idari yaptırım uygulanabilecek.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulanacak. Aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

EPDK, lisans sahipleri için bayilik teşkilatı oluşturma ve asgari satış miktarı sağlama şartları da dahil olmak üzere, teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet ve teşebbüsün sürdürülebilirliğine ilişkin teknik, ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek.

Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale suçlarının inceleme sırasında tespiti halinde, inceleme tamamlanması beklenmeden vergi müfettişleri ve yardımcılarınca bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek, kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak.

Komisyonların gündemi

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, salı ve çarşamba günü toplanacak. Komisyonun salı günkü toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Yetiş'i dinleyecek.

Komisyonun çarşamba günkü toplantısında ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri sunum yapacak. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ile Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker konuşma yapacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun salı günkü toplantısında komisyona başkan seçimi yapılacak.

Bu arada siyasi partilerin haftalık olağan grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu