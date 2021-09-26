Ok atıp yay germeyi öğretti

ERZURUM (İHA) - Tokyo 2021 Paralimpik Olimpiyatlarında Türkiye'ye okçulukta büyük zafer kazandıran kahramanlarımızın antrenörü Hasan Basri Hancı, Aziziye Gençlik Merkezi'ne konuk oldu. Milli antrenör gençlere yaş gerip ok atmayı öğretti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi bir ilke daha im attı.

Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar ile Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu, Ümran Öztürk ile Yavuz Selim Turgut 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalyalarla dönen Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Antenörü Hasan Basri Hancı'yı gençlerle buluşturdu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Makaralı Yay Milli Takımı'nın Antrenörü olarak 2 gümüş 1 bronz madalya ile büyük başarıda pay sahibi olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hasan Basri Hancı Aziziye Gençlik Merkezi'nde genç okçularla buluşarak antrenmana dahil oldu.

Aziziye Gençlik Merkezi Okçuluğun Alt Yapısı Oldu

Aziziye Gençlik Merkezinde devam eden Geleneksel ve Modern Okçuluk kurslarına başlangıç ve müsabik gurup olmak üzere yaklaşık 50 sporcu katılırken 8 aydır devam eden çalışmalarda gençlerin azmi göz dolduruyor.

Hasan Basri Hancı'nın öğrencisi olan Antrenör İbrahim Gülses nezaretinde devam eden çalışmalarda üst seviyeye hazır olan sporcular Kazım Karabekir Okçuluk salonunda devam eden Okçuluk antrenmanlarına dahil edilerek daha profosyonel çalışma imkanı buluyorlar.

Hancı: Gücümüze Güç Katacak

Milli Takım antrenör ve aynı zamanda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü olan Hasan Basri Hancı, Aziziye Gençlik Merkezi'nde ciddi bir okçuluk alt yapısı kurulduğunu belirtti.

Hancı, temel eğitimi alan gençlerin gayreti ve uzun vadeli çalışmaları sunucunda ülkemize madalyalar kazandıracak sporcuların çıkabileceğini ifade etti.

Kumbasar : Amacımız Gençlerimize Fırsat Vermek

Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, Ülkemizi ve İlimizi Tokyo'da başarıyla temsil eden Milli Takım Antrenörü Hasan Basri Hancı'nın genç okçuları ziyaretinin büyük önem taşıdığını belirterek gençlerimizin daha sıkı motive olacağını ve bu başarılara katkı sağlamak için çabalayacaklarını belirtti.

Aziziye Gençlik Merkezi'nde devam eden Geleneksel ve Modern Okçuluk kursuna gençlerin yoğun talebinin bulunduğuna değinen Kumbasar, bu kapsamda gençlerimize fırsat sunup yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağladıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.

18 Farklı Branşta Hizmet

Ekim itibariyle Sanat-Spor ve Kültürel anlamda atölye çalışmalarının tekrar başlayacağını belirten Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, Fotoğrafcılık, İşaret Dili, İngilizce, Diksiyon gibi kişisel gelişim kurslarının yanı sıra, Bağlama,Gitar,Keman,Resim,Halk Oyunları gibi güzel sanatlar kursları ve Tenis,Basketbol,Çim Hokeyi,Futbol,Taekwondo,Voleybol alanlarında gençlere ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Aziziye Gençlik Merkezi'ni bu güzel çalışmadan ötürü tebrik ederek, tecrübelerini genç okçularla paylaşan olimpiyat fatihi Hasan Basri Hancı'ya teşekkür etti. - ERZURUM