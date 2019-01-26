Ojeli Tırnakları ile 'Motor' Yağına Dokunuyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde araçların periyodik ve gerekli bakımlarını yapan 'kadın usta' görenleri şaşırtırken, hemcinslerine de örnek oluyor.

Türkiye'de kayıtlı araç sayısı 23 milyona yaklaşırken sürücüler, araçlarının bakımını aksatmamaya özen gösteriyor. Bazı sürücüler araç bozulmadan servislerin ve tamircilerin yolunu tutmuyor. Özellikle kış aylarında araçlarda uygulanması gereken bazı püf noktaları hem araçların ömrünü uzatıyor hem de zamanla oluşabilecek zararların önüne geçiyor.

Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası olarak hizmet veren evli ve bir çocuk annesi Banu Akyazı, ojeli tırnakları ile motor yağına dokunmaktan çekinmiyor. Araçların, kışlık ve periyodik bakımlarının yanı sıra, yağ ve filtre değişimlerini de yapabilen Akyazı, genellikle erkeklerin bulunduğu sanayi ortamında kadınların da çalışabileceğini gözler önüne seriyor. Kardeşinden edindiği bilgiler ile usta olma yolunda ilerleyen kadın, mesleğini sevdiğini belirtiyor.

"İnsanlar ilk gördüklerinde yadırgıyor"

Yaklaşık 2 yıl önce girdiği sanayi ortamında usta olma yolunda ilerleyen Akyazı, araçlarda yağ bakımının öneminden bahsetti. İş yerini, KOSGEB desteği ile açtığını ve değişik bir meslek sahibi olmak için bu yönde çabaladığını aktaran Akyazı, "İş yerimi açalı 2 yıl oldu, artık bir şeyler yapabiliyorum. İnsanlar buraya ilk geldiklerinde biraz garipsiyor, böyle bir sektörde bir kadının olmasını yadırgıyorlar. Ama giderek alıştılar ve artık daimi müşterilerimiz de var" dedi.

"Ojeli tırnaklarım ile yağ değiştiriyorum"

İşimi seviyorum, farklı bir sektör. Kadınların alışık olmadığı bir durum. Ojeli tırnaklar ile yağ değiştiriyorum, yağ ekliyorum, antifriz sıvısı doldurabiliyorum. Birçok kadının sadece araçları kullandığını biliyorum ama yağ değişimi zamanını ve hangi yağın hangi araçta kullanılacağını da ben biliyorum" şeklinde konuştu.

Akyazı, kadınların araçları sadece sürmekle kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, araç hakkında gerekli bilgilere sahip olmaları gerektiğini de vurguladı.

Antalya'dan Ordu'ya gelen ve aracın bakımını yaptıran Enver Sağlam da kadınları sanayide görmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, bu bilgilerin kadın sürücüler için de gerekli olduğunu söyledi. Sağlam, kadınların işlerini daha temiz yaptıklarına işaret ederek, kadınların bu işleri yapması gerektiğini temenni etti. - ORDU

Kaynak: İHA