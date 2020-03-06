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OİB: Otomotiv ihracatı şubatta 2,5 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü ihracatı şubatta yüzde 0,9 düşüşle 2,5 milyar dolar oldu.

06.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:50
OİB: Otomotiv ihracatı şubatta 2,5 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörü ihracatı şubatta yüzde 0,9 düşüşle 2,5 milyar dolar oldu. Şubatta ABD'ye binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardaki artışın etkisiyle yüzde 88, 'ya da yüzde 15 artış kaydedildi.

Kaynak: Dunya.com

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